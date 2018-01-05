Cem Yılmaz'ın Arif v 216 filmi kaç paraya mal oldu?



ARİF V 216'NIN MALİYETİ 9 MİLYONU AŞTI



'İÇİMİZE SİNMEYEN HİÇBİR ŞEY YAPMADIK'

ARİF v 216 FİLMİNİN FRAGMANI:

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Elif Bayram

13 yıl önce beyazperdeye gelen uzay macerası. filmindeki hikâye, “Arif V 216” ile 1960’lara taşınıyor. Filmin senaryosunu yazıp başrolünde oynayan, yönetmen koltuğunu isebırakıyor. Mazinin ve günümüzün çok sayıda yıldız ismini kadrosunda barındıran filmde;gibi isimler rol alıyor. Nostaljik bir yolculuk mahiyetinde olan “Arif V 216”da, robot 216’nın ‘insan olma’ mücadelesine temas ediliyor.Peki film kaç paraya mal oldu? Bu sorunun cevabına Fatih Altaylı bugün köşesinde yer verdi.Fatih Altaylı'nın yazısına göre,maliyetiın son anda değiştirmeye karar verdiği final sahnesi için 3 milyon TL’den fazla para harcandı.konuyla ilgilidedi.Ve çok önemli bir ekleme yaptı:dev bütçeli yapımlar dışında ortalama bir Hollywood filminin maliyeti kadar oldu.