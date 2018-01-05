Cem Yılmaz'ın Arif v 216 filmi kaç paraya mal oldu?

13 yıl önce beyazperdeye gelen uzay macerası G.O.R.A
. filmindeki hikâye, “Arif V 216” ile 1960’lara taşınıyor. Filmin senaryosunu yazıp başrolünde oynayan Cem Yılmaz
, yönetmen koltuğunu ise Kıvanç Baruönü’ye
bırakıyor. Mazinin ve günümüzün çok sayıda yıldız ismini kadrosunda barındıran filmde; Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu ve Farah Zeynep Abdullah
gibi isimler rol alıyor. Nostaljik bir yolculuk mahiyetinde olan “Arif V 216”da, robot 216’nın ‘insan olma’ mücadelesine temas ediliyor.
ARİF V 216'NIN MALİYETİ 9 MİLYONU AŞTI
Peki film kaç paraya mal oldu? Bu sorunun cevabına Fatih Altaylı bugün köşesinde yer verdi.
Fatih Altaylı'nın yazısına göre, Arif v 216'nın
maliyeti 9 milyonu aştı. Ayrıca Cem Yılmaz’
ın son anda değiştirmeye karar verdiği final sahnesi için 3 milyon TL’den fazla para harcandı.
Cem Yılmaz,
'İÇİMİZE SİNMEYEN HİÇBİR ŞEY YAPMADIK'
konuyla ilgili “Türkiye’de bu bilgisayar efektlerini yapabilecek 40 kişi var. Bunların tamamıyla çalışmak zorundaydık. İçimize sinmeyen hiçbir şeyi yapmadık”
dedi.
Ve çok önemli bir ekleme yaptı:
“Bu paranın çok önemli bir bölümü elbette perdeye yansıyan unsurlara harcandı, ama bir bölümü de asla yansımayacak unsurlara. Mesela sette çalışan arkadaşlarımıza doğru düzgün yemek vermek zorundaydık. İyi şartlarda konaklatmak, iyi şartlarda gidip gelmelerini sağlamak, insanca koşullarda çalıştırmak zorundaydık. Bu da bir maliyet.”
NOT: Arif v 216
dev bütçeli yapımlar dışında ortalama bir Hollywood filminin maliyeti kadar oldu.
ARİF v 216 FİLMİNİN FRAGMANI:
Cem Yılmaz Arif V 216'nın galasında konuştu: En iyi filmim
Arif V 216'nın galasında şıklık yarışı
Cem Yılmaz Arif V 216'da kılıktan kılığa girdi
Cem Yılmaz ve Ozan Güven, Arif V 216'yı Ahmet Hakan'a anlattı
Arif V 216 basınla buluştu (Cem Yılmaz’dan Arif V 216 yorumu)
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Elif Bayram