Cem Yılmaz, kayınbiraderi Tolga Çevik’in Tolgshow programına katıldı! (Tolga Çevik kimdir?)

DAMAT-KAYINÇO İTTİFAKI

TOLGSHOW 2. BÖLÜM FRAGMANI-İZLE

TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik eşi için yazdığı yazıyla herkesi kendine hayran bıraktı

Çiğdem Saltık

, geçen akşam'da'ı ağırladı. Daha önce yaptığı "" programının formatını'a uyarlayan oyuncu, kahkaha dolu dakikalar ile başarılı bir reyting grafiği çizdi. Ancak programın hemen ardından 2. bölümün fragmanı yayınlandı.ikinci bölümde kayınbiraderi'ı ağırlayor olacak. Şimdiden 2. bölümün Hülya Avşarlı bölümü gölgede bırakacağı konuşuluyor.Tolgshow 2. bölümde Tolga Çevik ve Cem Yılmaz birlik olup formatta yer alan "Yönetmen Bey"in üzerine gidiyor, fragmandan kahkalar yayılıyor., 12 Mayıs 1974'te dünyaya geldi. İlkokulu Bahariye İlkokulu, lise eğitimini ise Özel Doğuş Lisesi'nde bitirdikten sonra bu okulda tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.O dönemler liseler arası yapılan yarışmalarda 'En İyi Oyuncu' ödülleri alan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazandı. Daha sonra Yeditepe Oyucuları adlı tiyatroya katıldı. Central Missouri State Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun oldu.Amerika'da eğitimini tamamlayan Tolga Çevik, ünlü aktör Robin Williams'tan da eğitim aldı. Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonel hayatına adım attı. İzleyiciler onu genelde Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin adlı programlar ile tanımaktadır.ile 2004'te evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu var.