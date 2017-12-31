Cem Yılmaz, kayınbiraderi Tolga Çevik’in Tolgshow programına katıldı! (Tolga Çevik kimdir?)

Tolga Çevik
, geçen akşam Tolgshow
'da Hülya Avşar
'ı ağırladı. Daha önce yaptığı "Komedi Dükkanı
" programının formatını Tolgshow
'a uyarlayan oyuncu, kahkaha dolu dakikalar ile başarılı bir reyting grafiği çizdi. Ancak programın hemen ardından 2. bölümün fragmanı yayınlandı.
Tolga Çevik
ikinci bölümde kayınbiraderi Cem Yılmaz
'ı ağırlayor olacak. Şimdiden 2. bölümün Hülya Avşarlı bölümü gölgede bırakacağı konuşuluyor.
DAMAT-KAYINÇO İTTİFAKI
Tolgshow 2. bölümde Tolga Çevik ve Cem Yılmaz birlik olup formatta yer alan "Yönetmen Bey"in üzerine gidiyor, fragmandan kahkalar yayılıyor.
TOLGSHOW 2. BÖLÜM FRAGMANI-İZLE
TOLGA ÇEVİK KİMDİR?
Tolga Çevik
, 12 Mayıs 1974'te dünyaya geldi. İlkokulu Bahariye İlkokulu, lise eğitimini ise Özel Doğuş Lisesi'nde bitirdikten sonra bu okulda tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.
O dönemler liseler arası yapılan yarışmalarda 'En İyi Oyuncu' ödülleri alan Tolga Çevik
, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazandı. Daha sonra Yeditepe Oyucuları adlı tiyatroya katıldı. Central Missouri State Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun oldu.
Amerika'da eğitimini tamamlayan Tolga Çevik, ünlü aktör Robin Williams'tan da eğitim aldı. Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonel hayatına adım attı. İzleyiciler onu genelde Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin adlı programlar ile tanımaktadır.
Tolga Çevik
, komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz
ile 2004'te evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu var.
Tolga Çevik eşi için yazdığı yazıyla herkesi kendine hayran bıraktı
Tolga Çevik ve eşi Özge Yılmaz.
Çiğdem Saltık