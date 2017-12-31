Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Cem Yılmaz, kayınbiraderi Tolga Çevik’in Tolgshow programına katıldı! (Tolga Çevik kimdir?)

Cem Yılmaz, kız kardeşiyle evli olan Tolga Çevik'e yılbaşı jesti yaptı.  Tolga Çevik'in yeni gösterisi Tolgshow'un ikinci bölüm konuğu olan Cem Yılmaz, eniştesiyle 2001 yılında vizyona giren 'Vizontele'den bu yana ilk kez ekranda bir araya geldi. 

31 Aralık 2017, Pazar 14:28
Cem Yılmaz, kayınbiraderi Tolga Çevik’in Tolgshow programına katıldı! (Tolga Çevik kimdir?)
Tolga Çevik, geçen akşam Tolgshow'da Hülya Avşar'ı ağırladı. Daha önce yaptığı "Komedi Dükkanı" programının formatını Tolgshow'a uyarlayan oyuncu, kahkaha dolu dakikalar ile başarılı bir reyting grafiği çizdi. Ancak programın hemen ardından 2. bölümün fragmanı yayınlandı.

Tolga Çevik ikinci bölümde kayınbiraderi Cem Yılmaz'ı ağırlayor olacak. Şimdiden 2. bölümün Hülya Avşarlı bölümü gölgede bırakacağı konuşuluyor.

DAMAT-KAYINÇO İTTİFAKI
 
Tolgshow 2. bölümde Tolga Çevik ve Cem Yılmaz birlik olup formatta yer alan "Yönetmen Bey"in üzerine gidiyor, fragmandan kahkalar yayılıyor.

TOLGSHOW 2. BÖLÜM FRAGMANI-İZLE



TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974'te dünyaya geldi. İlkokulu Bahariye İlkokulu, lise eğitimini ise Özel Doğuş Lisesi'nde bitirdikten sonra bu okulda tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

O dönemler liseler arası yapılan yarışmalarda 'En İyi Oyuncu' ödülleri alan Tolga Çevik, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazandı. Daha sonra Yeditepe Oyucuları adlı tiyatroya katıldı. Central Missouri State Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun oldu.

Amerika'da eğitimini tamamlayan Tolga Çevik, ünlü aktör Robin Williams'tan da eğitim aldı. Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonel hayatına adım attı. İzleyiciler onu genelde Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin adlı programlar ile tanımaktadır.

Tolga Çevik, komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004'te evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu var.

Tolga Çevik eşi için yazdığı yazıyla herkesi kendine hayran bıraktıTolga Çevik eşi için yazdığı yazıyla herkesi kendine hayran bıraktı

Tolga Çevik ve eşi Özge Yılmaz.
İstanbullu Gelin dizisinde 31. bölümde neler oldu? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisinde 31. bölümde neler oldu? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Söz dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı (Yeni bölümde neler olacak)

Söz dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı (Yeni bölümde neler olacak)
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kardeşime borcum yok' davası

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kardeşime borcum yok' davası
Mehmet Günsür İstanbul-Roma arası 120 kez uçtu

Mehmet Günsür İstanbul-Roma arası 120 kez uçtu
Levent Yüksel yeni yıla sevgilisi Lidya Özdemiroğlu ile Ankara'da girecek

Levent Yüksel yeni yıla sevgilisi Lidya Özdemiroğlu ile Ankara'da girecek
Hadise'nin Fransız sevgilisi Aurelien Muller'den neden ayrıldığı ortaya çıktı

Hadise'nin Fransız sevgilisi Aurelien Muller'den neden ayrıldığı ortaya çıktı
Neslişah Alkoçlar yüzüğü büyüttü!

Neslişah Alkoçlar yüzüğü büyüttü!
Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü geri alındı (Enes Batur kimdir?)

Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü geri alındı (Enes Batur kimdir?)
'Banker Bilo' filminde kimsenin fark edemediği hata

'Banker Bilo' filminde kimsenin fark edemediği hata
Ünlü isimlerin değişimleri

Ünlü isimlerin değişimleri

Yerin kulağı var! (Gökhan Töre baba olmaya hazırlanıyor)

Yerin kulağı var! (Gökhan Töre baba olmaya hazırlanıyor)