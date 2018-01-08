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Cem Yılmaz, sevgilisi Özge Sabuncu'yla görüntülendi (Özge Sabuncu kimdir?

Komedyen Cem Yılmaz, ''Yatakta çok iyiydik'' diye açıklama yapmasıyla hafızalara kazınan sevgilisi Özge Sabuncu'yla Etiler'deydi

08 Ocak 2018, Pazartesi 11:22
Cem Yılmaz, sevgilisi Özge Sabuncu'yla görüntülendi (Özge Sabuncu kimdir?
Bir lokantada yemek yiyen ikiliden Cem Yılmaz, muhabirlerle sohbet etti. Cem Yılmaz, vizyonda olan Arif V 216 filminde canlandırdığı Erşan Kuneri karakteri için yeni bir film gelip gelmeyeceğini soran gazetecilere, ''Üzerinde çalışıyorum'' açıklamasını yaptı.

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OĞLU KEMAL DE BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Cem Yılmaz, ''Oğlunuz Kemal'in sinemaya ilgisi var mı?'' sorusuna ise, ''Bir filmi var, yakında çıkacak'' yanıtını verdi.





''YATAKTA KOPUYORDUK''

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge Sabuncu bir takipçisine kızıp "Yatakta kopuyorduk" diyerek bomba bir açıklamada bulunmuştu. Özge Sabuncu bu açıklamasıyla hafızalara kazındı.

ÖZGE SABUNCU KİMDİR?

Özge Sabuncu, 1980 yılında doğdu. 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Özge Sabuncu, dünyaca ünlü bir markanın ürün müdürlüğünü yapıyor.



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