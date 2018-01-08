Cem Yılmaz, sevgilisi Özge Sabuncu'yla görüntülendi (Özge Sabuncu kimdir?

Cem Yılmaz'ın Arif v 216 filmi kaç paraya mal oldu?

Cem Yılmaz Arif V 216'nın galasında konuştu: En iyi filmim

OĞLU KEMAL DE BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

''YATAKTA KOPUYORDUK''

ÖZGE SABUNCU KİMDİR?

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge Sabuncu hamile mi?

Cem Yılmaz eski sevgilisi Özge Sabuncu ile tatilde

Çiğdem Saltık

Bir lokantada yemek yiyen ikiliden, muhabirlerle sohbet etti. Cem Yılmaz, vizyonda olanfilminde canlandırdığıkarakteri için yeni bir film gelip gelmeyeceğini soran gazetecilere, ''Üzerinde çalışıyorum'' açıklamasını yaptı., ''Oğlunuz Kemal'in sinemaya ilgisi var mı?'' sorusuna ise, ''Bir filmi var, yakında çıkacak'' yanıtını verdi.Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge Sabuncu bir takipçisine kızıp "Yatakta kopuyorduk" diyerek bomba bir açıklamada bulunmuştu. Özge Sabuncu bu açıklamasıyla hafızalara kazındı.Özge Sabuncu, 1980 yılında doğdu. 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Özge Sabuncu, dünyaca ünlü bir markanın ürün müdürlüğünü yapıyor.