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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, belgelendi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve Instagram'dan birbirlerini takibe alan ikili, önceki akşam Cem Yılmaz'ın Levent’te bulunan evinde bir araya geldi

02 Mayıs 2018, Çarşamba 13:44
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, belgelendi
Akşam saatlerinde Cem Yılmaz’ın misafiri olarak eve gelen Defne Samyeli, gazetecilerin kendisini fark etmemesi ve görüntü almaması için ilginç yollara başvurdu.

Bir süre birlikte vakit geçiren ikiliye, sonrasında Ozan Güven ve bir kadın arkadaşı eşlik etti.

Gece yarısına yakın dışarıdan yemek siparişi veren Cem Yılmaz, yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti.


DEFNE'NİN ARABASINI SAKLADI


Gazetecilerin kendilerini fark etmemesi için Defne Samyeli’nin Mercedes marka aracını garaja alan Cem Yılmaz, özel plakalı kendi cipini ise sokağa park etti.


'GÖRÜNTÜ İSTEMİYORUM'


Sabaha karşı birkaç defa gizlice kapıdan dışarı izleyen ve gazetecilerin varlığını kontrol eden komedyen, işini şansa bırakmayarak Defne Samyeli’yi evinde misafir etti. Kendisine ait güvenlik görevlisine özel talimat veren ve evinin yakınına dahi yaklaştırmayan komedyenin, “Görüntü istemiyorum” dediği öğrenildi.



Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Defne Samyeli'nin aracı sabah saatlerinde de Cem Yılmaz'ın evinin bahçesindeydi...

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