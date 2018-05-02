Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, belgelendi



DEFNE'NİN ARABASINI SAKLADI



'GÖRÜNTÜ İSTEMİYORUM'

Cem Yılmaz, Defne Samyeli’yi takibe aldı

Defne Samyeli kızları ile aynı projede olmak istiyor

Defne Samyeli dansıyla büyüledi!

Elif Bayram

Akşam saatlerindemisafiri olarak eve gelengazetecilerin kendisini fark etmemesi ve görüntü almaması için ilginç yollara başvurdu.Bir süre birlikte vakit geçiren ikiliye, sonrasında Ozan Güven ve bir kadın arkadaşı eşlik etti.Gece yarısına yakın dışarıdan yemek siparişi veren, yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti.Gazetecilerin kendilerini fark etmemesi içinMercedes marka aracını garaja alan Cem Yılmaz, özel plakalı kendi cipini ise sokağa park etti.Sabaha karşı birkaç defa gizlice kapıdan dışarı izleyen ve gazetecilerin varlığını kontrol eden komedyen, işini şansa bırakmayarak Defne Samyeli’yi evinde misafir etti. Kendisine ait güvenlik görevlisine özel talimat veren ve evinin yakınına dahi yaklaştırmayan komedyenin, “Görüntü istemiyorum” dediği öğrenildi.Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre;