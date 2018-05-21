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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilk kez birlikte görüntülendi

Bir aydır aşk yaşayan Cem Yılmaz (45) ile Defne Samyeli (46) ilk kez birlikte görüntülendi

21 Mayıs 2018, Pazartesi 05:33
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Sevgililer Akatlar’daki bir restorandan çıkarken poz verdi.

Cem Yılmaz muhabirlerin “İlişkiniz hayırlı olsun” sözleri üzerine söz-müziği Cengiz İmren’e ait, İbrahim Tatlıses’in söylediği ‘Bitanem’i mırıldandı: “Bir tanem deli gibi severim seni ben/Gözüm gibi severim seni ben/Başıma taç ederim bir tanem” dedi. Defne Samyeli gülmeye başladı.

Çift daha sonra oyuncu Ozan Güven’in Etiler’deki evine gitti.

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