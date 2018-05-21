Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilk kez birlikte görüntülendi
Bir aydır aşk yaşayan Cem Yılmaz (45) ile Defne Samyeli (46) ilk kez birlikte görüntülendi
Sevgililer Akatlar’daki bir restorandan çıkarken poz verdi.
Cem Yılmaz muhabirlerin “İlişkiniz hayırlı olsun” sözleri üzerine söz-müziği Cengiz İmren’e ait, İbrahim Tatlıses’in söylediği ‘Bitanem’i mırıldandı: “Bir tanem deli gibi severim seni ben/Gözüm gibi severim seni ben/Başıma taç ederim bir tanem” dedi. Defne Samyeli gülmeye başladı.
Çift daha sonra oyuncu Ozan Güven’in Etiler’deki evine gitti.