Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilk kez birlikte görüntülendi

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilk kez birlikte görüntülendi Bir aydır aşk yaşayan Cem Yılmaz (45) ile Defne Samyeli (46) ilk kez birlikte görüntülendi