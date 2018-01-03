Cem Yılmaz ve Ozan Güven, Arif V 216'yı Ahmet Hakan'a anlattı

Komedyen Cem Yılmaz
'ın heyecanla beklenen yeni filmi Arif V 216
cuma günü (5 Ocak 2017) vizyona giriyor. Arif V 216 filminin
lansmanı bugün gerçekleştirildi.
Cem Yılmaz
ve Ozan Güven
lansmandan sonra canlı yayında Ahmet Hakan
'ın sorularını yanıtladı.
Cem Yılmaz canlı yayında yeni filmini anlatırken neşeli anlar yaşandı.
AHMET HAKAN:
Film kaça mal oldu?
CEM YILMAZ:
Yani biraz pahalı bir film ama güzel olması için elimizden geleni yaptık. Çok cömert bir prodüktörle çalıştık. Sevgili Muzaffer Yıldırım'la bu üçüncü filmimiz. bu imkanları tanıyan prodüktörler oldukça Biz de hayalimizi perdeye çıkarabiliyoruz. 2 gündür filmi izliyoruz. Bugün de sinema yazarlarıyla izledik Ahmet, çok güzeldi.
AHMET HAKAN:
Sinema eleştirmenleri ve sinema yazarları biraz zor beğenirler. Hepsi şöyle laflar ettiler, 'Zekice bir film, çok zarif, vefalı' güzel yani çok beğenmişler.
CEM YILMAZ:
Ama bizim sektörde değerli kardeşlerim, büyüklerim alınmasınlar şöyle bir espri de vardır, 'Eleştirmenler beğeniyorsa gişede pek bir macera olmaz' diye. Bizim gayretimiz aslında ana akım sinemanın, eğlence sinemasının biraz kalite ile buluşması. Yani bir kaynaştırma. Yani art house filmlerle eğlence sineması tüketicisinin bu kadar ayrışmamasını sağlamak, birleştirmek.
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