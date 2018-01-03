Cem Yılmaz ve Ozan Güven, Arif V 216'yı Ahmet Hakan'a anlattı

Arif V 216 basınla buluştu (Cem Yılmaz’dan Arif V 216 yorumu)

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Cem Yılmaz'ın 'Arif V 216' filminin kadrosuna Ahu Yağtu da eklendi



CEM YILMAZ, OZAN GÜVEN VE AHMET HAKAN'IN NEŞELİ SOHBETİNİN TAMAMI:

Gizem Yetil

Komedyen'ın heyecanla beklenen yeni filmicuma günü (5 Ocak 2017) vizyona giriyor.lansmanı bugün gerçekleştirildi.velansmandan sonra canlı yayında'ın sorularını yanıtladı.Cem Yılmaz canlı yayında yeni filmini anlatırken neşeli anlar yaşandı.Film kaça mal oldu?Yani biraz pahalı bir film ama güzel olması için elimizden geleni yaptık. Çok cömert bir prodüktörle çalıştık. Sevgili Muzaffer Yıldırım'la bu üçüncü filmimiz. bu imkanları tanıyan prodüktörler oldukça Biz de hayalimizi perdeye çıkarabiliyoruz. 2 gündür filmi izliyoruz. Bugün de sinema yazarlarıyla izledik Ahmet, çok güzeldi.Sinema eleştirmenleri ve sinema yazarları biraz zor beğenirler. Hepsi şöyle laflar ettiler, 'Zekice bir film, çok zarif, vefalı' güzel yani çok beğenmişler.Ama bizim sektörde değerli kardeşlerim, büyüklerim alınmasınlar şöyle bir espri de vardır, 'Eleştirmenler beğeniyorsa gişede pek bir macera olmaz' diye. Bizim gayretimiz aslında ana akım sinemanın, eğlence sinemasının biraz kalite ile buluşması. Yani bir kaynaştırma. Yani art house filmlerle eğlence sineması tüketicisinin bu kadar ayrışmamasını sağlamak, birleştirmek.