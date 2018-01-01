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Cem Yılmaz yine saçlarını kazıttı

Cem Yılmaz 5 Ocak’ta vizyona girecek ‘Arif V 216’ filminin öncesinde saçlarını kazıttı

01 Ocak 2018, Pazartesi 12:27
Cem Yılmaz yine saçlarını kazıttı
Fotoğrafını Instagram’da paylaşıp altına şu notu yazdı: “Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir.” Takipçileri yeni halini beğendi. Bugüne kadar 8 film yapan Cem Yılmaz vizyon tarihine günler kala saçlarını kazıtıyor. Bunun kendisine uğur getirdiğine inanıyor.

Öte yandan Cem Yılmaz geçen günlerde, ev haliyle orgunun başına geçti ve abisi Can Yılmaz, komedyenin müzik yaparken fotoğrafını çekip Instagram hesabından paylaştı.

Can Yılmaz bu fotoğrafa ''Cem günlük hayatın stresini atarken'' notunu düştü.




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