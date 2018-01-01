Cem Yılmaz yine saçlarını kazıttı

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Cem Yılmaz'ın ev hali

Elif Bayram

Fotoğrafınıpaylaşıp altına şu notu yazdı: “Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir.” Takipçileri yeni halini beğendi. Bugüne kadar 8 film yapan Cem Yılmaz vizyon tarihine günler kala saçlarını kazıtıyor. Bunun kendisine uğur getirdiğine inanıyor.Öte yandangeçen günlerde, ev haliyle orgunun başına geçti ve abisi Can Yılmaz, komedyenin müzik yaparken fotoğrafını çekip Instagram hesabından paylaştı.bu fotoğrafa ''Cem günlük hayatın stresini atarken'' notunu düştü.