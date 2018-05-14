Etiler'de bir restaurantta görüntülenen Cem Yılmaz'a, "Sevgiliniz isterse Instagram'ı kapatır mısınız?' sorusu yöneltildi.

Cem Yılmaz ise, "Kapatmam ama dükkanı kapatırım" diyerek esprili bir cevap verdi.

DEFNE SAMYELİ CEM YILMAZ AŞKI TAM GAZ DEVAM

Geçen hafta Cem Yılmaz'ın evinde sabahlayan Defne Samyeli'nin komedyenle olan aşkı bütün hızıyla devam ediyor. İkili dün akşam Emirgan'da bulunan bir mekan çıkışı kameralara yansıdı





Bir süredir Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Samyeli'ye bir jest yaparak kızını yeni çekeceği sinema filminin kadrosuna almıştı. Yeni aşık çiftler önceki gece 'Gizli Kalsın' isimli mekan çıkışı objektiflere yansıdı.





Kendisini görüntüleyen kameraları fark etmeyen Cem Yılmaz, yeni aşkı Defne Samyeli ve yanında bulunan bir arkadaşı ile aracına geçerek evlerinin yolunu tuttu.

Defne Samyeli, geçen hafta Cem Yılmaz'ın evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti.



