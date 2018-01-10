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Cemal Hünal'ı tehdit etmişler

Oyuncu Cemal Hünal, İstanbul Atlı Okçuluk Spor Kulübü Derneği üyesiyken 3 Şubat'ta kavga ettiği dernek başkanı Abdullah Bal tarafından yönetim kurulu üyeliğinden çıkartıldı. İddiaya göre bunun üzerine Hünal, kulüpteki atlarını ve dernek tarafından kullanılan lüks model cipini geri istedi. Ancak Başkan Bal, ona tehdit ve hakaretler savurdu

Cemal Hünal'ı tehdit etmişler
Olayın ardından savcılığa başvuran Cemal Hünal; şikayet dilekçesinde kulüpteki eşyalarına, atlarına ve arabasına derneğin başkanı tarafından el konulduğunu iddia etti.

Ayrıca Bal'ın bununla da yetinmeyip "Bak Cemal, senin çoluğun çocuğun var. Senin ve çocuğun için çok kötü olur, sizi çok kötü yaparım" diyerek kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Mesaj çıktılarını dosyaya delil olarak sunan Hünal'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


'TEHDİTLERİMİZ KARŞILIKLI'


Yürütülen soruşturmada ifadesine başvurulan Abdullah Bal ise kendisini şu sözlerle savundu: "Cemal Hünal, kendisini yönetim kurulundan çıkarttığım için bana cephe aldı. Malına ve atlarına el koyduğum yalandır. Ona ait üç at vardı, hepsini kendisine verdim. Arabasını da aldı. Fakat sonra kulübe ait olan iki atı daha istedi. Ben kulübe ait olan atları alamayacağını söyledim. Tehdit ettiğim doğrudur fakat o da beni tehdit etti. Tehditlerimiz karşılıklı."

Yürütülen soruşturma sonunda savcılık, Cemal Hünal ve Abdullah Bal'ın müşteki-şüpheli olduğu bir iddianame hazırladı. İddianamede, karşılıklı olarak birbirlerini tehdit ettikleri kaydedilen ikilinin ikişer yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava devam ederken, ikili karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçince dava düştü.

(Sabah)


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