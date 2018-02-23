Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal kimdir, nereli, kaç yaşında?

LALE CANGAL KİMDİR?

MESLEĞİ NE?

LALE CANGAL KAÇ YAŞINDA

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal ölen köpeğine helva kavurdu

Kızım ve Ben filminin afişi yayınlandı

Büşra Kamış

Issız adam filmiyle hafızalarımıza kazınanile eşiköpekleri Maya'yı kaybetti. Ünlü çift köpeklerini kaybetmesinin üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından takipçileriyle de paylaştı. Bu paylaşımının ardından herkesvediye merak etti. Güzel oyuncu, instagram paylaşımına, "Bazen hayatımızda her şeyi sonsuza dek yaşayacağımızı zannediyoruz. O giderken içimde açılan boşluğu tarif edemem. Her saniye kalbimde yaşayacak canım kızım" mesajını yazdı. Cemal Hünal da sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşarak, "Beraber binlerce kilometre yol yaptığım güzel kurdum benim, arkamdaki gözüm kulağım. Seni çok özleyeceğim Maya" notunu düştü.2011 yılında oyuncu Cemal Hünal ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Doğan isminde bir oğlu vardır. Bugüne kadar Yeniden Başla, Annem, Benden Baba Olmaz, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu, Emret Komutanım, Herkes mi Aldatır ve Araf Zamanı isimli projelerde rol almıştır.Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünden mezun olmuştur. Goldmine Management oyunculuk ajansına bağlı olarak oyunculuk çalışmalarını sürdürmüştür. Cangal şu sıralar kendi tasarladığı takılarla da gündeme gelmiştir.Lale Cangal 1981 yılında Hollanda‘da doğmuştur. Aslen nereli olduğu bilinmemektedir.İstanbul Teşvikiye doğumlu olan Cemal Hünal 2 Ekim 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir. Atilla Hünal ve Vicki Hünal çiftinin oğlu olan Cemal Hünal’ın çocukluğu dedesinin adına yaptırdığı Cemal Hünal apartmanında geçmiştir.Ortaöğretimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde devam ettirirken buradaki eğitimini yarıda oyuncu lise üçüncü sınıftayken ailesi tarafından İskoçya’da bulunan Gordonstoun International Summer School'a gönderildi.Yükseköğrenimini de yurt dışında gören Hünal, oyunculuk eğitimini Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School gibi farklı okullardan almıştır. Sektöre Amerika’da oynadığı kısa filmlerle adım atan oyuncu aynı zamanda okurken bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik ve senaryo analistliği gibi farklı işlerde çalışmıştır.2007 yılı yapımı Çağan Irmak’ın “Ulak” filmiyle beyaz perdeyle ilk kez buluşan oyuncunun yıldızı yine Çağan Irmak yapımı bir filmle 2008 yılında parlayacaktır.2008 yılında Melis Birkan’la başrolü paylaştığı “Issız Adam” filmiyle uzun yıllar konuşuldu.2007-2009 seneleri arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım’ın olduğu “Asi” filminde rol almıştır.2011 yılında Lale Cangal ile dünya evine giren oyuncunun Doğan Atilla adında bir oğlu vardır.Son olarak Paramparça dizisiyle ekranlarda gördüğümüz oyuncu gelecek sezon reyting rekortmeni olan Diriliş Ertuğrul’da olacağı sinyalini verdi. Dizinin sezon finali bölümünde gördüğümüz oyucunun yeni sezonda da olup olmayacağı merakla bekleniyor.