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Cemal Hünal ölen köpeğine helva kavurdu

'Issız Adam’ filmiyle şöhret olan Cemal Hünal ve eşi, oyuncu Lale Cangal köpeği Maya’yı kaybetti

23 Şubat 2018, Cuma 07:44
Cemal Hünal ölen köpeğine helva kavurdu
Çift başsağlığına gelen dostlarına kavurduğu helvayı ikram etti.

Lale Cangal, Maya’yı öptüğü karenin altına da şu notu yazdı:

“Son öpücük, elveda. Giderken içimde açılan boşluğu tarif edemem. Her saniye kalbimde yaşayacak canım kızım!”



Lale Cangal ve köpeği Maya...



Öte yandan geçen aylarda Cemal Hünal'ın başına talihsiz bir olay daha gelmişti. Kızım ve Ben filminin başrol oyuncusu Cemal Hünal’ın film setinde kulak zarı patladı. Cemal Hünal çekimler bitince tedavi oldu. 

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Cemal Hünal’ın kulak zarı patladı!Cemal Hünal’ın kulak zarı patladı!
Cemal Hünal'ı tehdit etmişlerCemal Hünal'ı tehdit etmişler
 


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