Cemal Hünal ölen köpeğine helva kavurdu

Cemal Hünal’ın kulak zarı patladı!

Cemal Hünal'ı tehdit etmişler

Elif Bayram

Çift başsağlığına gelen dostlarına kavurduğu helvayı ikram etti.Maya’yı öptüğü karenin altına da şu notu yazdı:“Son öpücük, elveda. Giderken içimde açılan boşluğu tarif edemem. Her saniye kalbimde yaşayacak canım kızım!”Öte yandan geçen aylarda Cemal Hünal'ın başına talihsiz bir olay daha gelmişti.filminin başrol oyuncusuın film setinde kulak zarı patladı. Cemal Hünal çekimler bitince tedavi oldu.