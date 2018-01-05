Cemal Süreya, Kadıköy'de anılıyor

Cemal Süreya
, ölümünün 28. yılında “memleketi” Kadıköy
’de anılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Kadıköy Belediyesi
tarafından usta şair Cemal Süreya
’nın Caferağa Mahallesi
, Cemal Süreya Sokak
’ta yaşadığı evin önündeki kaldırım taşlarından bir bölümü üzerine şaire ait 5 ayrı şiirden alıntılar yazılmıştı.
Ustanın ölüm yıldönümü olan 9 Ocak’ta Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde geleneksel anma etkinliği düzenleyecek. Konuşmalar ve şiir okumalarıyla başlayacak olan etkinlikte Mehtap İskender ve Fasl-ı Hayal müzik dinletisi verecek, şairin sevdiği ezgiler dostları ve şiir severlerle paylaşılacak.
Tarih:
9 Ocak 2018 Salı
Saat:
19.30
Yer:
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi-Büyük Salon
Nazlı Erdol