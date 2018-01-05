Cemal Süreya, Kadıköy'de anılıyor

Nazlı Erdol

, ölümünün 28. yılında “memleketi”’de anılıyor. Geçtiğimiz yıllardatarafından usta şair’nın’ta yaşadığı evin önündeki kaldırım taşlarından bir bölümü üzerine şaire ait 5 ayrı şiirden alıntılar yazılmıştı.Ustanın ölüm yıldönümü olan 9 Ocak’ta Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde geleneksel anma etkinliği düzenleyecek. Konuşmalar ve şiir okumalarıyla başlayacak olan etkinlikte Mehtap İskender ve Fasl-ı Hayal müzik dinletisi verecek, şairin sevdiği ezgiler dostları ve şiir severlerle paylaşılacak.9 Ocak 2018 Salı19.30Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi-Büyük Salon