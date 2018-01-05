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Cemal Süreya, Kadıköy'de anılıyor

Usta şair Cemal Süreya, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde anılacak

Cemal Süreya, Kadıköy'de anılıyor
Cemal Süreya, ölümünün 28. yılında “memleketi” Kadıköy’de anılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Kadıköy Belediyesi tarafından usta şair Cemal Süreya’nın Caferağa Mahallesi, Cemal Süreya Sokak’ta yaşadığı evin önündeki kaldırım taşlarından bir bölümü üzerine şaire ait 5 ayrı şiirden alıntılar yazılmıştı.



Ustanın ölüm yıldönümü olan 9 Ocak’ta Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde geleneksel anma etkinliği düzenleyecek. Konuşmalar ve şiir okumalarıyla başlayacak olan etkinlikte Mehtap İskender ve Fasl-ı Hayal müzik dinletisi verecek, şairin sevdiği ezgiler dostları ve şiir severlerle paylaşılacak.


Tarih: 9 Ocak 2018 Salı
Saat: 19.30
Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi-Büyük Salon


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