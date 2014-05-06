Cemevi çıkışında muhtarlık kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

MUŞ'un Varto İlçesine bağlı Onpınar Köyünde muhtarlık yüzünden çıkan tatsızlığı ortadan kaldırmak amacıyla cemevinde düzenlenen toplantıdan çıkanlara ateş açıldı. Eski muhtarın kardeşi 30 yaşındaki Ali Ekber Karacan, köy meydanında 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Varto ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 350 nüfus, 80 haneli Onpınar köyünde meydana geldi. Gündüz Uluyol'un bir gün önce mezrada bulunan evi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Bunun üzerine dün gece cemevinde köyün huzur ve güvenliğini sağlamak amacı ile bir toplantı düzenlendi. Eski muhtar Selim Karacan'nın kardeşi Ali Ekber Karacan, köy meydanındaki cemevinde toplantı yapılırken dışarıdan tabanca ile ateş açtı. Karacan'ın tabancasından çıkan kurşunlar cemevinin duvarına ve penceresine isabet etti. Köylülerin dışarıya çıkmasıyla kaçan Ali Ekber Karacan, bu kez eve giderek pompalı av tüfeğini alıp tekrar geri döndü. Cemevine yaklaşık 20 metre uzaklıkta ağabeyi Selim Karacan'a oy vermeyen 61 yaşındaki Mahmut Güney'i vuran Ali Ekber Karacan, yaralının Mahmut Güney'in yanına gelen torunu 19 yaşındaki Talip Erdoğan ile amcasının kızı 55 yaşındaki Gülbahar Çiçek'e de ateş açtı. Rast gele ateş açan Ali Ekber Karacan en son yeni muhtar Cahit Gören'in eşi Zübeyde (43) ve oğlu Oktay Gören'i de yaralayarak kaçtı. Yaralılar ile birlikte olay yerinde ölen 7 çocuk babası Mahmut Güney'in cenazesi otopsi için Varto Devlet hastanesine kaldırıldı. Evi köyün dışında olan 5 çocuk annesi Gülbahar Çiçek'den olaydan bir süre sonra haber alınamaması üzerine arayan köylüler kadının cesedi ile karşılaştı. Olaydan sonra jandarma tarafından yakalanan ve bekar olan Ali Ekber Karacan, gözaltına alındı.



Babasının ölüm haberini hayvanları otlattığı dağda alan evli ve 3 çocuk babası İlyas Güney, "Cinayetin nedeni muhtarlık seçimi. Babam bu seçimlerden önce 2 dönem eski muhtara oy vermişti. Bu seçimde ise oy vermeyeceğini söyledi. Seçimden sonra muhtarlığı kaybeden Selim Karacan ile kardeşi, sürekli köylüleri tehdit ediyordu. Olay akşamı cemevinde toplantı varmış. Selim Karacan cemevindeymiş, kardeşi Ali Ekber ise dışarıda silahla bekliyormuş. İçeride tartışma çıkınca, dışarıda bekleyen Ali Ekber, cemevine ateş açıyor. O sırada kurşunu biten Ali Ekber eve gidip pompalı tüfeği alıp, geri geliyor. Bu sırada babamla yolda karşılaşıyor ve kafasına ateş açıyor. Babamın yanındaki yeğenimi de vuruyor. Daha sonra yengemi vuran Ali Ekber dönüp gelip babamı yeniden kurşunluyor" dedi.Öte yandan hastanede yapılan otopsinin ardından Mahmut Güney'in cenazesi köydeki cemevinin morguna getirildi. Cenazeyi ağıtlarla karşılayan Güney'in yakınları köylüler tarafından sakinleştirildi. Olayı duyup çevre köylerden gelenler, Güney'in yakınlarına cemevinde taziye dileklerinde bulundu.

DHA