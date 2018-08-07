Cemile Bayraktar kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Yeni Şafak eski yazarı Cemile Bayraktar, dün şok bir çıkış yaptı. Cemile Bayraktar, Twitter hesabından Kemal Sunal’la ilgili bir yazıyı alıntıladığı paylaşımında Sunal’ın filmlerini iyi yapımlar olmadığını belirtti ve “Sunal elbette bizim markamız, değerli, rahmet olsun, ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük.. bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret ” ifadelerini kullandı.

ALİ SUNAL'DAN YANIT

Cemile Bayraktar 'ın bu çıkışına Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal sessiz kalmadı ve “Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu” ifadelerini kullandı.

CEMİLE BAYRAKTAR KİMDİR?

Cemile Bayraktar, 1979 yılında Samsun’da doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü’nde eğitimine devam ederken, 28 Şubat sürecinde eğitimi aksadı. Öğrenimine İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde devam etti. Yüksel lisansını da Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Tarihi ve Uluslararası İlişkileri alanında yaptı. Derin Düşünce, Yolcu Edebiyat, Kültür Gündemi, Aktüel Dergisi isimli yayınlarda yazarlık yapan Bayraktar, en son Yeni Şafak’ta yazdı.



