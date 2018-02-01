İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Cenaze işleri artık tehlikeli iş kapsamında!

Cenaze nakli, yıkama ve defin hizmetleri artık “tehlikeli iş” kapsamında değerlendirilecek.

01 Şubat 2018, Perşembe 10:21
Cenaze işleri artık tehlikeli iş kapsamında!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, “Talep sektörden geldi. Bu alandaki iş güvenliği sorumlulukları daha da artırılmış olarak uygulanacak” dedi.
 

OYBİRLİĞİYLE ALDIK


Konuyla ilgili düzenlemenin Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandığına dikkat çeken Orhan Koç, “Eskiden mezarlık hizmetleri ve cenaze hizmetleri tek bir başlık altındaydı. Cenaze ve mezarlık hizmetleri ikiye ayrıldı ve cenazeyle ilgili işlerin tehlike durumu güncellendi” diye konuştu. Bu durumun çeşitli gerekçeleri bulunduğunu kaydeden Koç şöyle devam etti: “Afet gibi durumlarda mezarlıkların taşınması söz konusu olabiliyor. Ayrıca bazı hastalıklar nedeniyle yaşanılan kayıplarda, cenaze hizmetleri verilirken, daha dikkatli olunması gerekiyor. Bunun gibi risklerden dolayı konunun tekrar değerlendirilmesini sektör temsilcileri istedi. Sektörden gelen talebi, komisyon olarak değerlendirdik. Komisyonda bizim dışımızda Sağlık Bakanlığı, TİSK; TOBB, Türk-İş gibi konunun muhatapları var. Cenaze hizmetlerinin tehlike düzeyi artırıldı. Karar oybirliğiyle alındı.”
 

İŞ GÜVENLİĞİ ALACAKLAR


Tehlike düzeyinin değişmesinin fiiliyatta oluşturacağı sonuçları da anlatan Koç, “Az tehlikeli işyerlerinde işveren belli eğitimleri alarak, iş güvenliği ve sağlığı hizmetini kendisi verebiliyor. Dışarıdan hizmet alması gerekmiyor. Ancak tehlikeli sınıftaki bir işyeri için böyle bir şey mümkün olmaz. İşyeri hekimliği ve güvenliği hizmetinin, çalışan sayısına bakılmaksızın, profesyonellerden alınması gerekir. Bu hizmet alımı yöntemiyle de olabilir, doğrudan istihdamla da. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti için belirlenen asgari süreler var. Bu asgari sürelerin altında hizmet alınamıyor. Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde bu süreler de artırılıyor. Ayrıca tehlikeli işyerleri için, risk değerlendirmesi, acil durum planları gibi düzenlemeler devreye giriyor. Yasal sorumluluk ve verilecek eğitimler de artırılıyor” dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığı açıkladı... Nisan ayında sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığı açıkladı... Nisan ayında sağlık personeli alınacak
Kredi kartı ile online alışveriş yapanlara internet onayı için verilen süre sona erdi

Kredi kartı ile online alışveriş yapanlara internet onayı için verilen süre sona erdi
Güney Kore’den Bitcoin ile ilgili flaş açıklama

Güney Kore’den Bitcoin ile ilgili flaş açıklama
Dünyanın en pahalı benzini Türkiye'de! Benzinde vergi ne kadar?

Dünyanın en pahalı benzini Türkiye'de! Benzinde vergi ne kadar?
Yerli otonun profili birkaç aya sahnede olacak

Yerli otonun profili birkaç aya sahnede olacak
Kolay kredi almanın yolları

Kolay kredi almanın yolları
Emekliye en az 1.570 TL

Emekliye en az 1.570 TL
15 liraya araç devri

15 liraya araç devri
Çalışana çalışmayana devletten 10 ödeme

Çalışana çalışmayana devletten 10 ödeme
Facebook ve Instagram'dan bitcoin'e yasak geldi

Facebook ve Instagram'dan bitcoin'e yasak geldi
Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı