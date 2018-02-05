Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 11 yaralı

Kastamonu’da, vefat eden bir yakınlarının cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 11 kişi yaralandı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 11 yaralı
Mahmut Balcı (29) idaresindeki minibüs, Kastamonu-Sinop Karayolu Bük köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Emine Şen (73) hayatını kaybederken, sürücü Balcı ile Ayşe Çalışkan (60), Naime Çalışkan (48), Sabire Öztürkel (26), Fatma Hafize Koç (33), Emine Güngör (52), Hasan Akça (61), Reşit Akça (32), Mehmet İşler (33), 5 yaşındaki Ayşe Rumeysa Çalışkan ve 2 yaşındaki Miraç Öztürkel yaralandı.


5 YAŞINDAKİ AYŞE'NİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR


Yaralılardan Ayşe Rumeysa Çalışkan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, devrilen minibüste bulunanların, vefat eden bir yakınlarının cenaze törenine gitmek için Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden Samsun’un Vezirköprü ilçesine gitmek için yola çıktıkları kaydedildi.


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