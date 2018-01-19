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Cenazeye gidenleri taşıyan otobüs Sivas’ta devrildi: 16 yaralı

İstanbul’dan Ağrı’ya cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün Sivas'ta devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

19 Ocak 2018, Cuma 09:28
Cenazeye gidenleri taşıyan otobüs Sivas’ta devrildi: 16 yaralı
Bir yakınlarının Ağrı’daki cenazesine katılmak üzere İstanbul’dan yola çıkanları taşıyan Özdemir İsmiçoğlu (49) yönetimindeki 34 UU 4782 plakalı otobüs, D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otobüste bulunan Kerem (33), Sefer (44), Ayşe (22), Ummugülsüm (20), Mehmet Hanife (46), Adile (36), Kıymet (74), Murat (22), Gülten (42) ve Musa Demir (5) ile Tahsin Engiz (44), Hediye Yiğit (47), Bediha Engiz (58), Sadık Aydoğmuş (36) ve Allahverdi Yiğit (55) yaralandı.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sadık Aydoğmuş, daha sonra Sivas’a sevk edildi.


HASTA TAŞIYAN AMBULANS TIR'LA ÇARPIŞTI


Öte yandan yaralıları taşıyan bir ambulans ile TIR kaza bölgesinde çarpıştı. Kazada ambulansta hasar oluşurken, içerisindeki yaralılar ise bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. 
 


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