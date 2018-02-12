Cengiz'den müthiş performans: 2 gol, 1 asist

İtalya Serie A'da 24. hafta
mücadelesinde Roma
, kendi sahasında ligin son sırasındaki Benevento'yu
ağırlarken gururumuz Cengiz Ünder
müthiş performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Roma'nın
5-2 kazandığı maçta genç Cengiz
2 gol, 1 asistle oynadı.
ÖNCE ASİST SONRA GOL
Maç 1-1 devam ederken Edin Dzeko
'ya harika bir asist yapan Cengiz Ünder
, 10 dakika sonra 69. dakikada ise bu kez iyi performansını golle süsledi.
75. dakikada sağ çaprazdan harika bir şut çıkaran Cengiz
, bir kez daha ağları havalandırmayı başardı ve karşılaşmadaki gol sayısını ikiye çıkardı.
AYAKTA ALKIŞLANDI
82 dakika yerini De Rossi
'ye bırakan Cengiz
'i tribünler ayakta alkışladı.
Bu sonuçla Roma
, 47 puanla 4. sıraya yükselirken, son sıradaki Benevento
, 7 puanda kaldı.
MEHMETÇİK'İ UNUTMADI!
Milli yıldızımız attığı ikinci golün ardından ise asker selamı vererek Mehmetçik'lerimizi unutmadı.Cengiz'in Serie A'
daki toplam gol sayısı da 3 oldu. 82. dakikada oyundan çıkan Cengiz, Romalı
taraftarlarca ayakta alkışlandı.
Erdinç Şahin