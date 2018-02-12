Cengiz'den müthiş performans: 2 gol, 1 asist

ÖNCE ASİST SONRA GOL

AYAKTA ALKIŞLANDI

MEHMETÇİK'İ UNUTMADI!

Erdinç Şahin

mücadelesinde, kendi sahasında ligin son sırasındakiağırlarken gururumuzmüthiş performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.5-2 kazandığı maçta genç2 gol, 1 asistle oynadı.Maç 1-1 devam ederken'ya harika bir asist yapan, 10 dakika sonra 69. dakikada ise bu kez iyi performansını golle süsledi.75. dakikada sağ çaprazdan harika bir şut çıkaran, bir kez daha ağları havalandırmayı başardı ve karşılaşmadaki gol sayısını ikiye çıkardı.82 dakika yerini'ye bırakan'i tribünler ayakta alkışladı.Bu sonuçla, 47 puanla 4. sıraya yükselirken, son sıradaki, 7 puanda kaldı.Milli yıldızımız attığı ikinci golün ardından ise asker selamı vererek Mehmetçik'lerimizi unutmadı.daki toplam gol sayısı da 3 oldu. 82. dakikada oyundan çıkantaraftarlarca ayakta alkışlandı.