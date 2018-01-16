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Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Cengiz Kurtoğlu, sanatçı kişiliği, yorumları ve besteleri ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Aslen Artvin Arhavili olan Cengiz Kurtoğlu, arabesk tarzının önemli temsilcileri arasında yer aldmaktadır. Peki, Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte sanatçı hakkında detaylı bilgiler...

Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959'da Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya geldi. Karadenizli olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin'de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Cengiz Kurtoğlu, daha sonra Arhavi'de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı.

20 yaşında yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara'ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982'de İstanbul'a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer'e gönderdi. 1984'te ilk albümü 'Sen Sözden Anlamaz Mısın?' ile ilerde hayranları tarafından "yaşayan efsane" olarak adlandırılacağını bilmeden yola koyuldu.

Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır.

Evli olan Cengiz Kurtoğlu, Orçun Bora, Aylin ve Aydın adlarında 3 çocuk babasıdır.



 


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