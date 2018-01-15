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Cengiz Kurtoğlu'nun ağabeyi hayatını kaybetti

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun acı günü! Cengiz Kurtoğlu'nun ağabeyi Cemal Kurtoğlu hayatını kaybetti

15 Ocak 2018, Pazartesi 17:25
Cengiz Kurtoğlu'nun ağabeyi hayatını kaybetti
Bir süredir hastanede tedavi gören ve daha sonra tedavisine evinde devam edilen Cengiz Kurtoğlu'nun ağabeyi Cemal Kurtoğlu, Artvin  Arhavi'de hayatını kaybetti. Cemal Kurtoğlu'nun cenazesi, 16 Ocak Salı günü Arhavi Merkezi Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlanacak.



HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ!

Cengiz Kurtoğlu ağabeyini ölümünden önce hastanede ziyaret etmişti.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Cemal Kurtoğlu, bugün kendi evinde hayatını kaybetti.

Acı haberi duyan Kurtoğlu ailesi, cenaze için Arhavi’ye gitti. Kurtoğlu, 2014 yılının Ocak ayında da annesini kaybetmişti.




 


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