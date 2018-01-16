Cengiz Kurtoğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ağabeyi Cemal Kurtoğlu son yolculuğuna uğurladı" />

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Cengiz Kurtoğlu’nun ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz Kurtoğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ağabeyi Cemal Kurtoğlu son yolculuğuna uğurladı

16 Ocak 2018, Salı 19:45
Cengiz Kurtoğlu’nun ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
Cengiz Kurtoğlu'nun bir süredir hastanede tedavi gören ve daha sonra tedavisine evinde devam edilen ağabeyi Cemal Kurtoğlu, Artvin-Arhavi'de hayatını kaybetti. 


AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ


Kurtoğlu’nun 61 yaşındaki ağabeyi Cemal Kurtoğlu'nun cenazesi bugün Arhavi Merkez Camisi’nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. 


 

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI


Cenaze törenine sanatçı Cengiz Kurtoğlu, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Doğanay, Arhavi Kaymakamı Hasan Ongu, Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, bazı sanatçılar ile vatandaşlar katıldı.


 


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