Cengiz Kurtoğlu’nun ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı



AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Gizem Yetil

Cengiz Kurtoğlu'nun bir süredir hastanede tedavi gören ve daha sonra tedavisine evinde devam edilen ağabeyi Cemal Kurtoğlu, Artvin-Arhavi'de hayatını kaybetti.Kurtoğlu’nun 61 yaşındaki ağabeyi Cemal Kurtoğlu'nun cenazesi bugün Arhavi Merkez Camisi’nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.Cenaze törenine sanatçı Cengiz Kurtoğlu, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Doğanay, Arhavi Kaymakamı Hasan Ongu, Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, bazı sanatçılar ile vatandaşlar katıldı.