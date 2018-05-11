Cengiz Ünder devleri peşinden koşturuyor!
Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e Avrupa'nın dev kulüplerinden teklifler yapıldığı öne sürüldü.
İtalya'da yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesi; Cengiz için Roma'ya Atletico Madrid, Monaco ve Borussia Dortmund'un teklifte bulunduğunu yazdı.
Gazete, bununla birlikte Rona sportif direktörü Monchi'nin gelen teklifleri reddettiğini ve Cengiz'in en az 1 yıl daha takımda kalacağını yazdı.
Cengiz, geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den 13,4 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu.
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