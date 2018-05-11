Cengiz Ünder devleri peşinden koşturuyor!

'da forma giyen milli futbolcumuz, sezonun ikinci yarısından itibaren gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.İtalya'da yayım yapangazetesi;'yave'un teklifte bulunduğunu yazdı.Gazete, bununla birlikte Rona sportif direktörü Monchi'nin gelen teklifleri reddettiğini ve Cengiz'in en az 1 yıl daha takımda kalacağını yazdı.Cengiz, geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'denkarşılığında Roma'ya transfer olmuştu.