Cengiz Ünder devleri peşinden koşturuyor!

Roma
'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder
, sezonun ikinci yarısından itibaren gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.
İtalya'da yayım yapan La Gazzetta dello Sport
gazetesi; Cengiz için Roma
'ya Atletico Madrid
, Monaco
ve Borussia Dortmund
'un teklifte bulunduğunu yazdı.
Gazete, bununla birlikte Rona sportif direktörü Monchi'nin gelen teklifleri reddettiğini ve Cengiz'in en az 1 yıl daha takımda kalacağını yazdı.
Cengiz, geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den 13,4 milyon euro
karşılığında Roma'ya transfer olmuştu.
Fanatik
Erdinç Şahin