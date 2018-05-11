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Cengiz Ünder devleri peşinden koşturuyor!

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e Avrupa'nın dev kulüplerinden teklifler yapıldığı öne sürüldü.

Cengiz Ünder devleri peşinden koşturuyor!
Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sezonun ikinci yarısından itibaren gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

İtalya'da yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesi; Cengiz için Roma'ya Atletico MadridMonaco ve Borussia Dortmund'un teklifte bulunduğunu yazdı.

Gazete, bununla birlikte Rona sportif direktörü Monchi'nin gelen teklifleri reddettiğini ve Cengiz'in en az 1 yıl daha takımda kalacağını yazdı.

Cengiz, geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den 13,4 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu.

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