Cengiz Ünder'e nazar değdi

Erdinç Şahin

hafta mücadelesindekendi sahasındaağırladı. Mücadelenin önemikarşı karşıya gelmesiydi.Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmayınca ekipler 0-0 beraberlikle soyunma odasına girdiler.2. yarıya iyi başlayan taraf Milan oldu. 48’de Cutrone, Milan’ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 74’te ise Calabria farkı ikiye çıkaran golü attı ve Milan’a galibiyeti getirdi.Maçın şanssız ismi son dönemin gözdesi Cengiz Ünder oldu. Milli futbolcumuz 73. dakikada sakatlanarak yerini Defrel’e bıraktı.Alınan bu sonuçla Milan puanını 44 yaparken haftaya 3. giren Roma 50 puanda kaldı ve kendini bir anda 5. sırada buldu.