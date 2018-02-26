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Cengiz Ünder'e nazar değdi

Son dönemde çıkış yakalayan genç yıldız adayı Cengiz Ünder, Milan maçında sakatlanarak 73. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki Türk futbolcunun takımlarının karşılaştığı mücadelede ise gülen taraf 2-0'lık skorla Hakan Çalhanoğlu'lu Milan oldu.

Cengiz Ünder'e nazar değdi
İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Roma kendi sahasında Milan'ı ağırladı. Mücadelenin önemi Hakan Çalhanoğlu ile Cengiz Ünder'in karşı karşıya gelmesiydi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmayınca ekipler 0-0 beraberlikle soyunma odasına girdiler.

2. yarıya iyi başlayan taraf Milan oldu. 48’de Cutrone, Milan’ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 74’te ise Calabria farkı ikiye çıkaran golü attı ve Milan’a galibiyeti getirdi.

Maçın şanssız ismi son dönemin gözdesi Cengiz Ünder oldu. Milli futbolcumuz 73. dakikada sakatlanarak yerini Defrel’e bıraktı.

Alınan bu sonuçla Milan puanını 44 yaparken haftaya 3. giren Roma 50 puanda kaldı ve kendini bir anda 5. sırada buldu.


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