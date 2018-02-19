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Cengiz Ünder'e yapılan bu yakıştırma çok konuşulur

Roma’da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Çizme’yi sallamaya devam ediyor. Son olarak Udinese karşılaşmasında rakip kaleye adeta füze yollayan milli futbolcu için İtalya’da, ‘Yeni Totti’ yakıştırması yapılıyor.

Cengiz Ünder'e yapılan bu yakıştırma çok konuşulur
Sezon başında Başakşehir’den, 13.5 milyon Euro’ya Roma’nın yolunu tutan Cengiz Ünder, son haftalardaki çıkışıyla İtalya’da gündemden düşmüyor. 23. hafta mücadelesinde Hellas Verona karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren milli futbolcu, 24. haftada Benevento ağlarını 2 kez sarsıp, 1 de asist yaparken, önceki gün oynanan Udinese deplasmanında uzaktan attığı golle takımının 2-0’lık zaferine önderlik etti.
 

"YENİ TOTTİ"


Cengiz’in bu artan grafiği Çizme’de manşetlere; Roma’nın efsane oyuncusu olan Francesco Totti üzerinden, ‘Yeni Totti’ olarak taşınırken, genç yıldız ile ilgili olarak Corriere dello Sport Gazetesi, “Ünder ışıldıyor” derken, Tuttosport, “Ne Ünder ama” başlığını attı. Başkent ekibinin teknik direktörü Eusebio Di Francesco da, “Cengiz, bu kulüp için akıllıca bir tercihti. Ancak saha içindeki tercihlerini geliştirmesi gerekiyor. En büyük gücü şutları, bu da onu durdurulması zor bir oyuncu yapıyor” ifadelerini kullandı.


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