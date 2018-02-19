Cengiz Ünder'e yapılan bu yakıştırma çok konuşulur

"YENİ TOTTİ"

Erdinç Şahin

Sezon başında’den, 13.5 milyon Euro’ya Roma’nın yolunu tutan, son haftalardaki çıkışıyla İtalya’da gündemden düşmüyor. 23. hafta mücadelesindekarşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren milli futbolcu, 24. haftada Benevento ağlarını 2 kez sarsıp, 1 de asist yaparken, önceki gün oynanan Udinese deplasmanında uzaktan attığı golle takımının 2-0’lık zaferine önderlik etti.Cengiz’in bu artan grafiği Çizme’de manşetlere;’nın efsane oyuncusu olanüzerinden, ‘Yeni Totti’ olarak taşınırken, genç yıldız ile ilgili olarak Corriere dello Sport Gazetesi, “Ünder ışıldıyor” derken, Tuttosport, “Ne Ünder ama” başlığını attı. Başkent ekibinin teknik direktörü Eusebio Di Francesco da, “Cengiz, bu kulüp için akıllıca bir tercihti. Ancak saha içindeki tercihlerini geliştirmesi gerekiyor. En büyük gücü şutları, bu da onu durdurulması zor bir oyuncu yapıyor” ifadelerini kullandı.