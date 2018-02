Cengiz Ünder için Cumhurbaşkanı Erdoğan formülü

İTALYAN BASINI ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ

"YARIŞI ERKEN BİTİRDİ"

"CENGİZ SAHANIN LİDERİ OLABİLİR"

CENGİZ'İN ASKER SELAMI OLAY OLDU

Erdinç Şahin

'in yükselen performansınıziyaretiyle ilişkilendiren İtalyanlar, Sosyal medyada şu mesajları paylaştı:"Türk gibi sigara tüttür. Türk gibi ye. Türk gibi iç. Ve Cengiz Ünder gibi gol at!""Erdoğan'ın Roma'da olduğu pazar günü de bu akşam da Ünder gol attı. AS Roma'nın yerinde olsam, sezon bitene kadar Cumhurbaşkanının şehirde kalmasını sağlardım!""Türkleri Avrupa Birliği'ne istemiyorlar. Bir de Romalılar'a sorun."İtalyan resmi ajansı, Roma'nın galibiyetinde önemli rol oynayan milli futbolcu için "Maçın kahramanı" ifadesini kullandı.Cengiz Ünder'in 59. dakikadaki "mükemmel" asistinde'nun topu ağlara göndererek takımı 2-1 öne geçirdiğini kaydeden ANSA, ardından milli futbolcunun üst üste attığı gollerle "maçı adeta bitirdiğini" belirtti.Milli futbolcunun fotoğrafıyla yayımlanan haberde, 5-2'lik skorla'yu mağlup eden Roma'nın ligde Lazio'yu geride bırakarak 4. sıraya yükseldiği de hatırlatıldı.İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Stampa, maç haberini,nun sarılarak, gol sevinci yaşadığı fotoğrafla verdi.Benevento'nun 7. dakikadaki golünün ardından Roma'nın ilk yarıda beklenenden daha fazla zorlandığını anlatan, buna karşın 26. dakikada eşitliği bulduğunu yazdı.Haberde, ikinci yarıda ise önce Cengiz Ünder'in asistiyleattığı golün, daha sonra da milli futbolcunun arka arkaya kaydettiği gollerin maçtaki yarışı "erken bitirdiği" belirtildi.Ülkenin bir diğer önemli gazetesi, "5-2: Süper Ünder, Roma Şampiyonlar Ligi kotasında" başlığıyla verdiği haberde, milli futbolcunun maçın kırılma noktasında rol aldığını bildirdi.Karşılaşmada iki gol, bir asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder, haberde "süper oyuncu" olarak nitelendi.Gazete ayrıca Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun açıklamalarına da haberinde yer ayırdı. La Repubblica, performansından dolayı Cengiz Ünder'e teşekkür eden Di Francesco'nun "Cengiz tam formunda, maçın kaderini değiştirdi." şeklindeki açıklamasını haberde kullandı.Gazete, okurlarına Francesco'nun "Ünder, maçın kaderini değiştirdi. Bu yüzden çok sevinçliyim. Şu an psikolojik olarak çok iyi durumda. Sahanın lideri olabilir." şeklindeki ifadelerini de aktardı.Yüksek tirajlı La Gazzetta dello Sport gazetesi, maç haberini Cengiz Ünder'in attığı ilk golden sonra asker selamı ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdiği fotoğrafıyla duyurdu.Cengiz Ünder'in performansından övgüyle bahsedilen haberde, "Genç Türk, bir asist ve 2 golle maçta adeta şov yaptı." ifadesi kullanıldı.Gazetede, Cengiz Ünder'in maçtaki başarısını, "Roma, Benevento'yu yendi ve Şampiyonlar Ligi kotasına girdi. Roma, bu sonucu özellikle Cengiz Ünder'e borçlu. Ünder, Dzeko'ya yaptığı asistle maçı önce 2-1'e getirdi, ardından da peş peşe attığı 2 golle maçı bitirmiş oldu." ifadeleriyle aktardı.Tuttosport gazetesi de maçın sonucunu Cengiz Ünder'in asker selamı verdiği fotoğrafla duyurdu. Gazete haberinde, teknik direktör Di Francesco'nun "Cengiz Ünder, bana uçak lakaplı eski futbolcu Vincenzo Montella'yı hatırlatıyor. Genç Ünder, maçta iki gol attı. Hızı, vuruş biçimi ve son ana kadar şut niyetini belli etmemesi akla Vincenzo Montella'yı getiyor." şeklindeki değerlendirmesine yer verdi.