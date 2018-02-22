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Cengiz Ünder için flaş iddia (Ballon d'Or nedir)

İtalya'da bir bahis firması, Cengiz Ünder'in 2023 yılında Ballon d'Or kazanmasına 50 oran verdi

22 Şubat 2018, Perşembe 20:11
Cengiz Ünder için flaş iddia (Ballon d'Or nedir)
Roma'da son dönemde oynadığı futbolla futbol otoriteleri tarafından gelecek vaadeden yıldız adayları arasında gösterilen Cengiz Ünder hakkında İtalya'dan olay bir iddia gündeme geldi.


2023'TE BALLON D'OR ÖDÜLÜ CENGİZ'İN


İtalya'da bir bahis firması, Cengiz Ünder'in 2023 yılında Ballon d'Or kazanmasına 50 oran verdi.

Yıldız basamaklarını bir bir geçen Altınordu ve Başakşehir'in ardından Roma'nın yolunu tutan Cengiz, son dönemde oynadığı futbolla göz doldurdu.

Roma Teknik Direktörü Di Francesco, öğrencisi ile ilgili, ''Cengiz olağanüstü işler yapıyor. Son maçların hepsinde kontrolü eline aldı.'' ifadelerini kullandı.

Hocasının da güvenin kazanan Cengiz'in gelişimi merakla beklenirken bir gerçek var ki ödülü kazanır ya da kazanmaz ama Cengiz oynadığı futbolla heyecan yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.

Cengiz Ünder'in gecesiCengiz Ünder'in gecesi


Ballon d'Or nedir?


Avrupa'da yılın futbolcusunu seçmek anlamında ilk ödül fikri 1956 yılında Fransız futbol dergisi France Football başyazarı Gabriel Hanot’un meslektaşlarından yılın en iyi futbolcusunu oylamaları ile başlamıştır. O yıl ilk ödülü Blackpool forması giyen Stanley Matthews kazanmıştır. Sonrasında bu gelenek haline dönüşmüştür.

Fransızca olan Ballon d’Or'un anlamı "Altın Top" demektir. Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçilen isme verilir. Her yıl, bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı sergileyen futbolcuya layık görülür.

En iyi futbolcu dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylara dayanarak seçilir.
 


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