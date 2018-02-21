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Cengiz Ünder'in gecesi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk,  Roma'yla karşı karşıya geliyor. Cengiz Ünder ilk 11 başladığı karşılaşmanın 41. dakikasında takımını öne geçiren golü attı

21 Şubat 2018, Çarşamba 23:58
Cengiz Ünder'in gecesi
Sezon başında Başakşehir’den, 13.5 milyon Euro’ya Roma’nın yolunu tutan Cengiz Ünder Devler Arenası'nda. Milli yıldızımız Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk deplasmanında.


CENGİZ ÜNDER GOLÜ ATTI


41. dakikasında gururumuz Cengiz Ünder Shakthar ağlarını sarstı. Sol kanattan getirilen topta ceza sahası içinde olan Dzeko'ya aktarıldı. Dzeko'da Cengiz'e verdiği ara pas sonrası topu alan Cengiz sert ert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
 
İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Butko, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, Ferreyra

Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Strootman, Cengiz Ünder, Nainggolan, Perotti, Dzeko
 


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