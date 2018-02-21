Cengiz Ünder'in gecesi

Sezon başında Başakşehir
’den, 13.5 milyon Euro’ya Roma’nın yolunu tutan Cengiz Ünder Devler Arenası'nda. Milli yıldızımız Roma
formasıyla Şampiyonlar Ligi
son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk
deplasmanında.
CENGİZ ÜNDER GOLÜ ATTI
41. dakikasında gururumuz Cengiz Ünder Shakthar ağlarını sarstı. Sol kanattan getirilen topta ceza sahası içinde olan Dzeko'ya aktarıldı. Dzeko'da Cengiz'e verdiği ara pas sonrası topu alan Cengiz sert ert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
İLK 11'LER
Shakhtar Donetsk:
Pyatov, Butko, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, Ferreyra
Roma:
Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Strootman, Cengiz Ünder, Nainggolan, Perotti, Dzeko
Haber Merkezi