Cengiz Ünder'in gecesi



CENGİZ ÜNDER GOLÜ ATTI

İLK 11'LER

Haber Merkezi

Sezon başında’den, 13.5 milyon Euro’ya Roma’nın yolunu tutan Cengiz Ünder Devler Arenası'nda. Milli yıldızımızformasıylason 16 turu ilk maçındadeplasmanında.41. dakikasında gururumuz Cengiz Ünder Shakthar ağlarını sarstı. Sol kanattan getirilen topta ceza sahası içinde olan Dzeko'ya aktarıldı. Dzeko'da Cengiz'e verdiği ara pas sonrası topu alan Cengiz sert ert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Pyatov, Butko, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, FerreyraAlisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Strootman, Cengiz Ünder, Nainggolan, Perotti, Dzeko