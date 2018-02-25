Cengiz Ünder sosyal medyada coştu!

NEREDEYSE 2 KAT ARTTI

Erdinç Şahin

'da son haftalarda gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun büyük beğenisini kazananile ilgili dikkat çekici bir gerçek ortaya çıktı.Başkent ekibiyle çıktığıbirden atan milli futbolcunun sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısında da patlama yaşandığı öğrenildi.İtalyan basınında çıkan haberlere göre ilk golünü attığımaçına gelinceye kadar'da tamtakipçisi bulunan Cengiz, şu anda ise yaklaşıktakipçiye sahip.Devre arasında'den transfer edilen yıldız oyuncu, böylece takipçi sayısını kısa bir süre içinde neredeyse ikiye katlamış oldu.