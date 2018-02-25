Cengiz Ünder sosyal medyada coştu!

Roma
'da son haftalarda gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun büyük beğenisini kazanan Cengiz Ünder
ile ilgili dikkat çekici bir gerçek ortaya çıktı.
Başkent ekibiyle çıktığı son 5 maçta 4 gol
birden atan milli futbolcunun sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısında da patlama yaşandığı öğrenildi.
NEREDEYSE 2 KAT ARTTI
İtalyan basınında çıkan haberlere göre ilk golünü attığı Verona
maçına gelinceye kadar Instagram
'da tam 158 bin 325
takipçisi bulunan Cengiz, şu anda ise yaklaşık 282 bin
takipçiye sahip.
Devre arasında Medipol Başakşehir
'den transfer edilen yıldız oyuncu, böylece takipçi sayısını kısa bir süre içinde neredeyse ikiye katlamış oldu.
Erdinç Şahin