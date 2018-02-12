Cengiz Ünder şov yaptı



MEHMETÇİK'İ UNUTMADI

İdil Janet Demiray

'da 24. hafta mücadelesinde, kendi sahasında ligin son sırasındaki'yu ağırlarken gururumuzmüthiş performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Roma'nın 5-2 kazandığı maçta genç Cengiz 2 gol, 1 asistle oynadı.Geçtiğimiz hafta 45. saniyededeplasmanında attığı golle Avrupa'nın gündemine oturan oyunculardan olan Cengiz, Benevento karşısında da müthiş oyunuyla yükselişini sürdürdü. Maç 1-1 devam ederken'ya harika bir asist yapan Cengiz Ünder, 10 dakika sonra 69. dakikada ise bu kez iyi performansını golle süsledi. 75. dakikada sağ çaprazdan harika bir şut çıkaran Cengiz, bir kez daha ağları havalandırmayı başardı ve karşılaşmadaki gol sayısını ikiye çıkardı.Milli yıldızımız attığı ikinci golün ardından ise asker selamı vererek Mehmetçik'lerimizi unutmadı.Cengiz'indaki toplam gol sayısı da 3 oldu. 82. dakikada oyundan çıkan Cengiz, Romalı taraftarlarca ayakta alkışlandı