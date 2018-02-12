Cengiz Ünder şov yaptı

İtalya Serie A
'da 24. hafta mücadelesinde Roma
, kendi sahasında ligin son sırasındaki Benevento
'yu ağırlarken gururumuz Cengiz Ünder
müthiş performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Roma'nın 5-2 kazandığı maçta genç Cengiz 2 gol, 1 asistle oynadı.
Geçtiğimiz hafta 45. saniyede Verona
deplasmanında attığı golle Avrupa'nın gündemine oturan oyunculardan olan Cengiz, Benevento karşısında da müthiş oyunuyla yükselişini sürdürdü. Maç 1-1 devam ederken Edin Dzeko
'ya harika bir asist yapan Cengiz Ünder, 10 dakika sonra 69. dakikada ise bu kez iyi performansını golle süsledi. 75. dakikada sağ çaprazdan harika bir şut çıkaran Cengiz, bir kez daha ağları havalandırmayı başardı ve karşılaşmadaki gol sayısını ikiye çıkardı.
MEHMETÇİK'İ UNUTMADI
Milli yıldızımız attığı ikinci golün ardından ise asker selamı vererek Mehmetçik'lerimizi unutmadı.Cengiz'in Serie A'
daki toplam gol sayısı da 3 oldu. 82. dakikada oyundan çıkan Cengiz, Romalı taraftarlarca ayakta alkışlandı
İdil Janet Demiray