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Cengiz Ünder şov yaptı

İtalya Serie A'da 24. hafta mücadelesinde Roma, Stadio Olimpico'da son sıradaki Benevento'yu 5-2 yenerken Cengiz Ünder de adeta şov yaptı

Cengiz Ünder şov yaptı
İtalya Serie A'da 24. hafta mücadelesinde Roma, kendi sahasında ligin son sırasındaki Benevento'yu ağırlarken gururumuz Cengiz Ünder müthiş performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Roma'nın 5-2 kazandığı maçta genç Cengiz 2 gol, 1 asistle oynadı. 

Geçtiğimiz hafta 45. saniyede Verona deplasmanında attığı golle Avrupa'nın gündemine oturan oyunculardan olan Cengiz, Benevento karşısında da müthiş oyunuyla yükselişini sürdürdü. Maç 1-1 devam ederken Edin Dzeko'ya harika bir asist yapan Cengiz Ünder, 10 dakika sonra 69. dakikada ise bu kez iyi performansını golle süsledi. 75. dakikada sağ çaprazdan harika bir şut çıkaran Cengiz, bir kez daha ağları havalandırmayı başardı ve karşılaşmadaki gol sayısını ikiye çıkardı. 


MEHMETÇİK'İ UNUTMADI


Milli yıldızımız attığı ikinci golün ardından ise asker selamı vererek Mehmetçik'lerimizi unutmadı.Cengiz'in Serie A'daki toplam gol sayısı da 3 oldu. 82. dakikada oyundan çıkan Cengiz, Romalı taraftarlarca ayakta alkışlandı


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