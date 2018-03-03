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Cengiz Ünder şova devam ediyor

Serie A'da Cengiz Ünder gollerine devam ediyor. Cengiz Ünder maçın 6. dakikasında takımının Napoli karşısındaki ilk golünü attı

Cengiz Ünder şova devam ediyor
Son haftalarda gösterdiği performansla Roma’yı sırtlayan isim olan Cengiz Ünder, Napoli maçında ilk 11’de başladı.


ROMA ŞAMPİYONLUK ŞANSINI DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR


Shakhtar Donetsk ve Milan maçlarında kaybederek taraftarını üzer Roma, Serie A lideri Napoli’yi deplasmanda devirerek hem moral bulmak, hem de az da olsa şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.

Napoli ise ikinci sıradaki Juventus ile arasındaki 4 puan farkının kapanmaması için Roma maçında 3 puanla ayrılmak istiyor.

Maçın 7. dakikasında gururumuz Cengiz Ünder çok şık bir golün altına imza attı.



Cengiz Ünder'in gol sevinci!


 


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