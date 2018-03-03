Cengiz Ünder şova devam ediyor



ROMA ŞAMPİYONLUK ŞANSINI DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Haber Merkezi

Son haftalarda gösterdiği performansla Roma’yı sırtlayan isim olan Cengiz Ünder, Napoli maçında ilk 11’de başladı.Shakhtar Donetsk ve Milan maçlarında kaybederek taraftarını üzer Roma, Serie A lideri Napoli’yi deplasmanda devirerek hem moral bulmak, hem de az da olsa şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.Napoli ise ikinci sıradaki Juventus ile arasındaki 4 puan farkının kapanmaması için Roma maçında 3 puanla ayrılmak istiyor.