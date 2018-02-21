Cengizli Roma Shakhtar’la kapışıcak

Roma
formasıyla İtalya Serie A’da ortaya koyduğu muhteşem performansla sezona damgasını vuran Cengiz Ünder
, bu akşam Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak. Milli yıldız, Roma’yla Shakhtar Donetsk
deplasmanına çıkacak.
Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Ukrayna
’ya avantaj için çıkacak olan Çizme devi, Cengiz Ünder
’in de yardımıyla rakibinden istediğini almayı hedefliyor. Takımıyla çıktığı son 3 maçta 4 gol ve 1 asistlik istatistik ortaya koyan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, şovunu bu akşam da sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmaya ilk 11’de başlaması beklenen Cengiz; Dzeko, Rossi ve Perotti
gibi yıldız takım arkadaşlarıyla Shakhtar’ı yıkmaya çalışacak.
4 EKSİK VAR
Dev mücadele, 22.45’te Tivibuspor 3’ten naklen yayınlanacak. Shakhtar Donetsk
’te sakatlığı bulunan Maksim Malyshev ve cezalı durumda bulunan Darijo Srna mücadelede forma giyemeyecek. Roma’da ise Maxime Gonalons ve Rick Karsdorp, sakatlığından dolayı bu maçta görev yapamayacak. Alessandro Florenzi
’nin durumu ise maç saatinde belli olacak. İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3’ünü Ukrayna ekibi, 1’ini ise Roma kazanmıştı.
LUCESCU'NUN ROTASI UKRAYNA
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’le oynadığı karşılaşmayı Allianz Arena’dan takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun sıradaki durağı Ukrayna olacak. Lucescu, Ukrayna’nın Harkiv kentine gidip Shakhtar Donetsk ile Roma takımlarının Metalist Stadyumu’nda yapacağı karşılaşmada A Milli futbolcu Cengiz Ünder’i gözlem altına alacak. Rumen çalıştırıcıya, yardımcıları da eşlik edecek.
Muhtemel 11'ler
Shakhtar:
Pyatov
Ismaily
Rakitskiy
Ordets
Butko
Stepanenko
Fred
Bernard
Taison
Marlos
Ferreyra
Roma:
Alisson
Kolarov
Fazio
Manolas
Peres
Strootman
Rossi
Perotti
Nainggolan
Cengiz
Dzeko
Erdinç Şahin