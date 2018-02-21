Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Cengizli Roma Shakhtar’la kapışıcak

Devler Ligi 2. tur ilk maçında bu gece İtalyan devi Roma, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e konuk olacak. Serie A’da fırtına gibi esen milli yıldız Cengiz Ünder, şovunu bu kez Şampiyonlar Ligi’nde sürdürüp takımına avantajı getirmeye çalışacak.

Cengizli Roma Shakhtar’la kapışıcak
Roma formasıyla İtalya Serie A’da ortaya koyduğu muhteşem performansla sezona damgasını vuran Cengiz Ünder, bu akşam Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak. Milli yıldız, Roma’yla Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.

Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Ukrayna’ya avantaj için çıkacak olan Çizme devi, Cengiz Ünder’in de yardımıyla rakibinden istediğini almayı hedefliyor. Takımıyla çıktığı son 3 maçta 4 gol ve 1 asistlik istatistik ortaya koyan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, şovunu bu akşam da sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmaya ilk 11’de başlaması beklenen Cengiz; Dzeko, Rossi ve Perotti gibi yıldız takım arkadaşlarıyla Shakhtar’ı yıkmaya çalışacak.
 

4 EKSİK VAR


Dev mücadele, 22.45’te Tivibuspor 3’ten naklen yayınlanacak. Shakhtar Donetsk’te sakatlığı bulunan Maksim Malyshev ve cezalı durumda bulunan Darijo Srna mücadelede forma giyemeyecek. Roma’da ise Maxime Gonalons ve Rick Karsdorp, sakatlığından dolayı bu maçta görev yapamayacak. Alessandro Florenzi’nin durumu ise maç saatinde belli olacak. İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3’ünü Ukrayna ekibi, 1’ini ise Roma kazanmıştı.
 

LUCESCU'NUN ROTASI UKRAYNA


Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’le oynadığı karşılaşmayı Allianz Arena’dan takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun sıradaki durağı Ukrayna olacak. Lucescu, Ukrayna’nın Harkiv kentine gidip Shakhtar Donetsk ile Roma takımlarının Metalist Stadyumu’nda yapacağı karşılaşmada A Milli futbolcu Cengiz Ünder’i gözlem altına alacak. Rumen çalıştırıcıya, yardımcıları da eşlik edecek.

Muhtemel 11'ler

Shakhtar:
Pyatov
Ismaily
Rakitskiy
Ordets
Butko
Stepanenko
Fred
Bernard
Taison
Marlos
Ferreyra

Roma: 
Alisson
Kolarov
Fazio
Manolas
Peres
Strootman
Rossi
Perotti
Nainggolan
Cengiz
Dzeko


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ı yıkan taktik!

Beşiktaş'ı yıkan taktik!
Allianz Arena'ya Oğuzhan Özyakup için geldiler

Allianz Arena'ya Oğuzhan Özyakup için geldiler
Wesley Sneijder nereden nereye!

Wesley Sneijder nereden nereye!
Vagner Love kaleyi bulamadı!

Vagner Love kaleyi bulamadı!
Fenerbahçe kanatlarında müthiş rekabet!

Fenerbahçe kanatlarında müthiş rekabet!
Kingsley Coman Türk futbolseverleri kendine hayran bıraktı

Kingsley Coman Türk futbolseverleri kendine hayran bıraktı
Aykut Kocaman'dan Beşiktaş derbisi sürprizi!

Aykut Kocaman'dan Beşiktaş derbisi sürprizi!
Beşiktaş'ta Talisca harekatı

Beşiktaş'ta Talisca harekatı
İngilizlerden yeni Fellaini iddiası: 'Süper Lig'e gidiyor'

İngilizlerden yeni Fellaini iddiası: 'Süper Lig'e gidiyor'
Uli Hoeness'ten Bayern Münih-Beşiktaş değerlendirmesi

Uli Hoeness'ten Bayern Münih-Beşiktaş değerlendirmesi
Aykut Kocaman'dan yeni tespit: Eşitlik suni!

Aykut Kocaman'dan yeni tespit: Eşitlik suni!