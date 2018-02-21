Cengizli Roma Shakhtar’la kapışıcak

4 EKSİK VAR

LUCESCU'NUN ROTASI UKRAYNA

Muhtemel 11'ler

Erdinç Şahin

formasıyla İtalya Serie A’da ortaya koyduğu muhteşem performansla sezona damgasını vuran, bu akşam Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak.deplasmanına çıkacak.’ya avantaj için çıkacak olan Çizme devi,’in de yardımıyla rakibinden istediğini almayı hedefliyor. Takımıyla çıktığı son 3 maçta 4 gol ve 1 asistlik istatistik ortaya koyan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, şovunu bu akşam da sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmaya ilk 11’de başlaması beklenengibi yıldız takım arkadaşlarıyla Shakhtar’ı yıkmaya çalışacak.Dev mücadele, 22.45’te Tivibuspor 3’ten naklen yayınlanacak.’te sakatlığı bulunan Maksim Malyshev ve cezalı durumda bulunan Darijo Srna mücadelede forma giyemeyecek. Roma’da ise Maxime Gonalons ve Rick Karsdorp, sakatlığından dolayı bu maçta görev yapamayacak.’nin durumu ise maç saatinde belli olacak. İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3’ünü Ukrayna ekibi, 1’ini ise Roma kazanmıştı.Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’le oynadığı karşılaşmayı Allianz Arena’dan takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun sıradaki durağı Ukrayna olacak. Lucescu, Ukrayna’nın Harkiv kentine gidip Shakhtar Donetsk ile Roma takımlarının Metalist Stadyumu’nda yapacağı karşılaşmada A Milli futbolcu Cengiz Ünder’i gözlem altına alacak. Rumen çalıştırıcıya, yardımcıları da eşlik edecek.PyatovIsmailyRakitskiyOrdetsButkoStepanenkoFredBernardTaisonMarlosFerreyraAlissonKolarovFazioManolasPeresStrootmanRossiPerottiNainggolanCengizDzeko