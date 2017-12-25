Cenk Tosun 25 milyon Euro'ya Everton'a tranfser oldu

Beşiktaş
uzun süredir ismi transfer dedikodularına karışan yıldız futbolcusu Cenk Tosun
için İngiliz kulübü Everton
ile anlaşmaya vardı.
İngilizler, Cenk Tosun
için Beşiktaş'a tam 25 milyon Euro ödeyecek. Transfer döneminin başlamasıyla anlaşmanın detayları resmen açıklanacak.
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SİVASSPOR MAÇI ÖNCESİ ANLAŞMA YAPILDI
Sezonun flaş golcüsü Cenk Tosun Beşiktaş'ın geçtiğimiz Cumartesi günü oynadığı maçta yedek soyununca herkes çok şaşırmıştı. Cenk'in neden yedek kaldığı ise ortaya çıktı. Everton ile yapılan anlaşma Sivasspor maçı öncesinde yapıldı. Sakatlık yaşamasın diye Cenk maça yedek başladı. Ancak Negredo ile sıkıntı yaşanınca ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
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EN PAHALI TRANSFER
Everton kulübü, Beşiktaş'ın kapısını ilk çaldığında başkan Fikret Orman İngilizlerden Cenk için tam 40 milyon Euro istedi. Uzun süren pazarlıklar sonucu taraflar 25 milyon Euro karşılığında el sıkıştı ve ön sözleşme imzalandı. Cenk Tosun 25 milyon Euroluk fiyatıyla Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı oyuncu olarak tarihe geçecek.
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ANLAŞMA 4.5 YILLIK
Cenk Tosun ile Everton arasında yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. İngiliz kulübü 26 yaşındaki golcü futbolcu ile 4.5 yıllık anlaşma yaptı. Önümüzdeki yarım sezon için 2 milyon Euro alacak Cenk diğer sezonlar içinse 4 milyon Euro kazanacak.
Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol grup aşamalarının en iyi golü seçildi:
Fanatik
Erdinç Şahin