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Cenk Tosun'a büyük şok! Yuhalandı...

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Everton, sahasında West Bromwich'i konuk etti. Everton'ın Beşiktaş'tan 28 milyon Euro'ya transfer Cenk Tosun mücadelede ilk 11'de başladı, ancak talihsiz anlar yaşadı

Cenk Tosun'a büyük şok! Yuhalandı...
Premier Lig'in 24. haftasında Everton, Goodison Park'ta West Bromwich'i konuk etti. Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ilk golü konuk ekip adına Jay Rodriguez'den geldi. Maçın skorunu ise 70. dakikada Oumar Niasse belirledi.

69 dakika sahada kalan milli futbolcu Cenk Tosun, yerini Niasse'ye bıraktı. Cenk'in beklenenin altında bir performans sergilemesi ise Everton'lı taraftarları sinirlendirdi. Bir grup taraftar, oyundan çıkan Cenk Tosun'u yuhaladı. Niasse'nin oyuna girer girmez gol atması, akıllara Cenk'in ilk 11'deki yeri sallanıyor mu sorusunu getirdi.
 

6 HAFTADIR HASRET 


Alınan 1-1'lik sonucun ardından Everton puanını 28'e çıkardı. Premier Lig'de 9. sırada yer alan Everton, 6 haftadır galibiyete hasret kaldı. Peş peşe alınan sonuçlar ise taraftarları bir hayli kızdırmış durumda.


 


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