Cenk Tosun'a büyük şok! Yuhalandı...

6 HAFTADIR HASRET

Nazlı Erdol

'in 24. haftasında'ta'i konuk etti.'un ilk 11'de başladığı mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ilk golü konuk ekip adınaden geldi. Maçın skorunu ise 70. dakikadabelirledi.69 dakika sahada kalan milli futbolcuyerini'ye bıraktı. Cenk'in beklenenin altında bir performans sergilemesi ise Everton'lı taraftarları sinirlendirdi. Bir grup taraftar, oyundan çıkan Cenk Tosun'u yuhaladı. Niasse'nin oyuna girer girmez gol atması, akıllara'in ilk 11'deki yeri sallanıyor mu sorusunu getirdi.Alınan 1-1'lik sonucun ardındanpuanını 28'e çıkardı. Premier Lig'de 9. sırada yer alan, 6 haftadır galibiyete hasret kaldı. Peş peşe alınan sonuçlar ise taraftarları bir hayli kızdırmış durumda.