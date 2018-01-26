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Cenk Tosun'a kötü haber! Salomon Rondon...

Everton'a rekor bir para karşılığı transfer olan Cenk Tosun, oynadığı iki maçta da göze giremedi.
 

Cenk Tosun'a kötü haber! Salomon Rondon...
Beşiktaş'tan rekor bir fiyatla Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a kötü haber geldi. İşte, İngiliz ekibinde yaşanan flaş gelişmenin perde arkası...

Cenk Tosun'u transfer eden Everton'ın bir forvet oyuncusu daha alacağı iddia edildi. Adı anılan ismin geçen hafta Everton'lı James McCarthy'nin ayağının kırılmasına neden olan futbolcu olması da dikkat çekti.
 

SALOMON RONDON CENK'E RAKİP OLACAK


The Sun gazetesinde yer alan habere göre West Bromwich Albion'un Venezuelalı golcüsü Salomon Rondon 17,2 milyon euro'ya Everton formasını giyecek. Gazete Everton'ın teklifi sunduğunu, West Bromwich'in kararının beklendiğini yazdı. 28 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon şu ana kadar 5 gol kaydetti.

Caracas doğumlu Rondon, geçtiğimiz günlerde Everton ile West Bromwich arasında oynanan maçta Everton oyuncusu James McCharty'nin ayağının kırılmasına yol açan isimdi. Sakatlığa sebebiyet veren Salomon Rondon, pozisyonun ardından gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Rondon'un West Brom'la 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 2015'te Zenit'ten transfer edilen futbolcunun Everton'a katılması halinde Cenk Tosun'la forma rekabetine girmesi bekleniyor.

(CNN Türk)


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