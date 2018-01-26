Cenk Tosun'a kötü haber! Salomon Rondon...

SALOMON RONDON CENK'E RAKİP OLACAK

Erdinç Şahin

'tan rekor bir fiyatla Premier Lig ekibi'a transfer olankötü haber geldi. İşte, İngiliz ekibinde yaşanan flaş gelişmenin perde arkası...'ın bir forvet oyuncusu daha alacağı iddia edildi. Adı anılan ismin geçen hafta Everton'lıayağının kırılmasına neden olan futbolcu olması da dikkat çekti.gazetesinde yer alan habere göre17,2 milyon euro'ya Everton formasını giyecek. Gazete'ın teklifi sunduğunu,kararının beklendiğini yazdı. 28 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon şu ana kadar 5 gol kaydetti.Caracas doğumlu, geçtiğimiz günlerdearasında oynanan maçta Everton oyuncusu'nin ayağının kırılmasına yol açan isimdi. Sakatlığa sebebiyet veren, pozisyonun ardından gözyaşlarına hakim olamamıştı.'la 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 2015'te Zenit'ten transfer edilen futbolcunun Everton'a katılması halinde Cenk Tosun'la forma rekabetine girmesi bekleniyor.