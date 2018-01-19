Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Cenk Tosun: Az kalsın İstanbul'a dönüyordum

Cenk Tosun, Everton ile Beşiktaş arasındaki pazarlıkların beklediğinden daha uzun sürdüğünü ifade ederek, “Londra’da bekliyordum ve İstanbul’a dönmeme 1-2 gün kalmıştı ki başkan arayıp, transfer görüşmesi yapabileceğimi söyledi” diye konuştu.

Cenk Tosun: Az kalsın İstanbul'a dönüyordum
Beşiktaş'tan rekor bir ücretle İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Ada'da yayın yapan Liverpool Echo'ya özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli golcü, transfer sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kulüpler görüşürken ben Londra’da transfer için beklemeye geçmiştim. Yılbaşını Londra’da geçirmeyi planlamıştım ancak transfer işleri çok süre aldı, açıkçası beklediğimden uzun sürdü. Artık geri dönmeme bir ya da iki gün kalmıştı ki Başkan beni aradı ve Everton ile görüşmeye başlamak üzere Liverpool’a gitmem gerektiğini bildirdi.”
 

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BEŞİKTAŞLI'YIM"


Cenk Tosun, kariyerinde önemli bir adım attığını ifade ederken, Beşiktaş'tan ayrılmanın ise sürecin en zor kısmı olduğunu belirtti. Siyah Beyazlı taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullanan Milli yıldız, "Herkes benim ne kadar büyük bir Beşiktaş taraftarı olduğumu iyi bilir. Beşiktaş çocukluğumdan beri taraftarı olduğum takımdır. Bu yüzden de ayrılmam çok zor oldu. Bugün buradaysam bunda Beşiktaş Kulübü ve taraftarlarının büyük payı var" diye konuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gürkan Hernevik, Çaykur Rizespor'da

Gürkan Hernevik, Çaykur Rizespor'da
Chicago Bulls’un yıldızı Kris Dunn’ın korkunç sakatlığı

Chicago Bulls’un yıldızı Kris Dunn’ın korkunç sakatlığı
Kayserispor'dan Galatasaray'a gözdağı

Kayserispor'dan Galatasaray'a gözdağı
Antalyaspor, Beşiktaş maçına 5 eksikle çıkacak

Antalyaspor, Beşiktaş maçına 5 eksikle çıkacak
Arsene Wenger: Sanchez'in gidişi Van Persie kadar acı vermedi

Arsene Wenger: Sanchez'in gidişi Van Persie kadar acı vermedi
Bursaspor Abdullahi Shehu ile anlaştı

Bursaspor Abdullahi Shehu ile anlaştı
Başakşehir'in yıldızı Emmanuel Adebayor'dan olay sözler

Başakşehir'in yıldızı Emmanuel Adebayor'dan olay sözler
Yeni Malatya Hamit Altıntop'u bekliyor

Yeni Malatya Hamit Altıntop'u bekliyor
Fenerbahçe'de Robin van Persie restleşmesi!

Fenerbahçe'de Robin van Persie restleşmesi!
Beşiktaş'a golcü gelirse kim gidecek?

Beşiktaş'a golcü gelirse kim gidecek?

Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber

Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber