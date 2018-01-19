Cenk Tosun: Az kalsın İstanbul'a dönüyordum

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BEŞİKTAŞLI'YIM"

Erdinç Şahin

'tan rekor bir ücretleekibi'a transfer olan, Ada'da yayın yapan'ya özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli golcü, transfer sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:"Kulüpler görüşürken ben’da transfer için beklemeye geçmiştim. Yılbaşını Londra’da geçirmeyi planlamıştım ancak transfer işleri çok süre aldı, açıkçası beklediğimden uzun sürdü. Artık geri dönmeme bir ya da iki gün kalmıştı ki Başkan beni aradı veile görüşmeye başlamak üzere’a gitmem gerektiğini bildirdi.”Cenk Tosun, kariyerinde önemli bir adım attığını ifade ederken, Beşiktaş'tan ayrılmanın ise sürecin en zor kısmı olduğunu belirtti. Siyah Beyazlı taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullanan Milli yıldız, "Herkes benim ne kadar büyük bir Beşiktaş taraftarı olduğumu iyi bilir. Beşiktaş çocukluğumdan beri taraftarı olduğum takımdır. Bu yüzden de ayrılmam çok zor oldu. Bugün buradaysam bundaKulübü ve taraftarlarının büyük payı var" diye konuştu.