Cenk Tosun'dan duygu dolu veda mesajı!

Erdinç Şahin

ekiplerindentoplam 28 milyon Euro’ya transfer olan milli futbolcusosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yaptı. Tosun, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım. Birincisi başarı, ikincisi mutluluk. Bu dünyada hiçbir başarı kişiye özel değildir. Destekleyen, dua eden, sevine, heyecanlanan binlerce insanın payı vardır; Hayat hikayemizde her başarı başlığında. Ben kariyerimin en önemli yıllarını Beşiktaş forması ile yaşadım. Zor günlerimde oldu ama beni hep desteklediniz. Düştüğümde hep ilk elini uzatan siz oldunuz. Bu forma ile geçirdiğim her günü hayatımın sonuna kadar başına ‘Gurur’ kelimesini kullanarak anlatacağım. Taraftarlarımız, yönetimimiz, kulübümüzün tüm emektarları, takım arkadaşlarım, hiç bilemediğim evlerde bizi desteklemiş futbolseverler el ele vererek bugünlere geldik. Hep beraber Beşiktaş tarihine altın harflerle yazılacak başarılara imza attık. İnsanoğlu hayallerini gerçekleştirdiği oranda değil hayal kurmaya devam edeceği sürece yaşarmış. Şimdi yeni hayaller ve yeni başarılar için yepyeni bir hikayeye başlıyorum. İstedim ki yıllar boyu başarıyı paylaştığımız gibi bu mutluluğu da paylaşım. Çünkü ikisini de ne kadar büyütürsek bizden sonra gelenlere ilham veririz. Şimdi veda zamanı. Büyük Beşiktaş camiası ve onun büyük taraftarı her zaman kalbimin en güzel yerinde olacaksınız. Sizinle ilgili dünyanın en ücra köşelerinde hayranlıkla anlatılan tribün hikayeleriyle gurur duymaya devam edeceğim. Bana yaşattığınız mutlulukların hepsi kalbimin en güzel yerinde. Günün birinde yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. O güne kadar benden desteğinizi esirgemeyiniz ve hakkınızı helal ediniz.”