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Cenk Tosun’dan flaş Gaziantepspor paylaşımı

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, kapanma kararı alan Gaziantepspor'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Cenk, "Bugünlere gelmemde büyük pay sahibi olan 'Gaziantepspor'a Gaziantep Şehri sahip çıkmalıdır. Büyük Gaziantepspor Taraftarı Bu Çınarın Yıkılmasına Göz Yummamalıdır!" dedi.

Cenk Tosun’dan flaş Gaziantepspor paylaşımı
Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, kapanma kararı alan Gaziantepspor ile ilgili paylaşımda bulundu. Everton’a rekor ücretle transfer olması beklenen yıldız futbolcu, kişisel Twitter hesabından Gaziantepspor taraftarına seslendi.

Cenk Tosun, “GAZİANTEPSPOR GAZİANTEP ŞEHRİNİN TAKIMIDIR. Bugünlere gelmemde büyük pay sahibi olan ‘Gaziantepspor’a Gaziantep Şehri sahip çıkmalıdır. Büyük Gaziantepspor Taraftarı Bu Çınarın Yıkılmasına Göz Yummamalıdır!” ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlılara transfer olmadan önce Gaziantepspor’da forma giyen Cenk Tosun, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 128 resmi maçta 49 gole imza atmıştı. 2010-2011 sezonunun devre arasında Gaziantepspor’a gelen 26 yaşındaki golcü oyuncu, 2014-2015 sezonunun başında Beşiktaş’a transfer olmuştu.
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