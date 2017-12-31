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Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı

Everton'a transferi için pazarlıklar süren Cenk Tosun, Londra'dan fotoğraf paylaştı
 

Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile gittiği Londra tatilinden bir fotoğraf paylaştı.

Mutlu olduğu gözlenen çift İngiltere'yi keşif turlarına devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcu fotoğrafının altına iyi seneler mesajı eklemeyi de unutmadı.

Cenk Tosun Londra'ya gittiCenk Tosun Londra'ya gitti

Beşiktaş ile Everton arasındaki Cenk Tosun pazarlığı, İngiliz kulübünün futbol direktörü Steve Walsh’un önceki gün Türkiye’ye gelmesiyle resmen başladı.
 

BONSERVİSİ 27 MİLYON EURO


Yaklaşık iki yıldır milli futbolcuyu takip eden Walsh, önceki akşam İstanbul’da bir restoranda siyah beyazlı kulübün 2. başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Üç saat süren görüşmede deyim yerindeyse kıran kırana bir pazarlık yaşandı.
Steve Walsh, Cenk Tosun’un bonservisi için ilk etapta 20 milyon Euro teklif etti. Çebi, yönetim kurulu olarak Cenk’in fiyatını 27 milyon Euro olarak belirlediklerini bildirdi.


TRANSFERİN 1 - 2 GÜN İÇİNDE BİTMESİ BEKLENİYOR

 
EvertonFutbol Direktörü Walsh bunun üzerine teklifini 23 milyon Euro’ya çıkardı. Ancak Çebi geri adım atmayınca Walsh rakamı yeniden yükseltip 23 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus önerdi.

Beşiktaş 2. Başkanı Çebi bu kez 25 milyon Euro talep etti ve daha aşağı inmeyeceklerini söyledi. Steve Walsh düşünmek için 2 gün süre isterken, iki kulübün öne sürdüğü rakamlar arasındaki farkın az olması nedeniyle transferin 1-2 gün içinde bitmesi bekleniyor.
 
 
 
 
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