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Cenk Tosun’dan Theo Walcott yorumu

Everton'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Theo Walcott transferini yorumlayan Cenk Tosun, daha da güçlendiklerini söyledi.

Cenk Tosun’dan Theo Walcott yorumu
Beşiktaş’tan Everton’a 22 milyon Euro’ya transfer olan Cenk Tosun, yeni takımının son transferi Theo Walcott hakkında değerlendirmelerde bulundu. Theo Walcott’ın Arsenal’de uzun yıllar boyunca kendisini kanıtlamış bir oyuncu olduğunun altını çizen Cenk Tosun, Sky Sports’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Walcott, Everton için çok önemli bir transfer. Arsenal’de uzun yıllar kendisini kanıtlamış bir futbolcu. Walcott’un gelişiyle daha da güçlendik.”
 

WALCOTT 22 MİLYON EURO’YA ALINDI


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Arsenal'den 22 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Theo Walcott'u 2021 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Milli oyuncumuz Cenk Tosun'un takımı Everton'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İngiliz kanat oyuncusu, “Everton'a geldim, çünkü kulübü bir sonraki seviyeye taşımak istiyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açtığım için çok heyecanlıyım. Everton yeni bir sayfa için doğru adres” açıklamasını yaptı.



Theo Walcott, 2006 yılında Arsenal'e transfer olurken, 12 yıllık Londra kariyerinde 3 FA Cup ve 2 Community Shield zaferi yaşadı. Walcott bu sezon 16 resmi maçta 4 gol ve 2 asiste imza attı. Everton yeni transferini sosyal medyadan “Yeni yuvana hoş geldin” mesajıyla duyurdu.


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