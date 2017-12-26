Cenk Tosun, Fikret Orman'dan onay bekliyor: 20 milyon euro az

Cenk Tosun 25 milyon Euro'ya Everton'a tranfser oldu

BAŞKAN SATMAK İSTEMİYOR

Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!

Erdinç Şahin

formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken, Avrupa devlerini peşine takmıştı.gibi takımların takibinde bulunan başarılı futbolcuya ilk teklifgeldi.26 yaşındaki futbolcu içinmenacerler aracılığıyla kulübe 20 milyon Euro’luk (90 milyon TL) öneride bulunduğu bildirildi. Başarılı oyuncuyla da menaceri aracılığıyla ilk teması kuran İngiliz ekibinin, olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Cenk Tosun'un, kulüplerin anlaşması halinde Ada’nın yolunu tutabileceğini söyleyip topu’a attığı belirtildi.Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası Fikret Orman, kulübün transfer gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.Beşiktaş Kulübü ile Karaca Grup arasında İstinye Park’taki Brooks Brothers mağazasında yapılan iş birliği töreninde konuşan Orman, “Cenk kıymetli bir kardeşimiz. Bizim evladımızdır. Kariyeri için faydalı olabilecek bir şey olursa ben de destek olurum. Cenk önemli bir oyuncu, ancak bizim şu anda gündemimizde öyle bir durum yok. Niyetimiz olmadığı için fiyat belirlemeye de gerek yok” ifadelerini kullandı. Demba Ba konusuyla ilgili de görüş bildiren Başkan, “Demba Ba bizim evladımız. Gelmesini isterim ama sakatlık durumu nedir bilmiyorum. Ona bakmak lazım” şeklinde konuştu.