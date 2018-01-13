Cenk Tosun ilk maçına çıkıyor! Tottenham - Everton maçı başladı

İLK 11'LER

CENK TOSUN



CENK TOSUN WEMBLEY'DE

Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'dan duygusal mesaj

EVERTON 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

PREMIER LİG, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'dan duygusal mesaj

Erdinç Şahin

Heung Min SonHugo Lloris, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Serge Aurieri Ben Daviesi, EricDieri Mousa Dembele, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung Min Son, Harry KaneJordan Pickford, Phil Jagielka, Cuco Martina, Mason Holgate, Jonjoe Kenny, Yannick Bolasie, James McCarty, Gueye, Sigurdsson, Wayne Rooney vePremier Lig'de bu sezon 22 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Cenk Tosun'un yeni takımı 27 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor. Liverpool ekibi son 4 maçından galibiyet çıkartamadı.Öte yandan bu maç öncesi Premier Lig'in resmi hesabından'la ilgili dikkat bir benzetme yapıldı. Milli futbolcunun idmandan görüntüsüne yer verilen paylaşımda,ifadeleri kullanıldı.