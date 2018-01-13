Cenk Tosun ilk maçına çıkıyor! Tottenham - Everton maçı başladı

MAÇ BAŞLADI!
Tottenham 1 - 0 Everton
25.dk:
Heung Min Son
İLK 11'LER
Tottenham'ın ilk 11'i:
Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Serge Aurieri Ben Daviesi, EricDieri Mousa Dembele, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung Min Son, Harry Kane
Everton'ın ilk 11'i:
Jordan Pickford, Phil Jagielka, Cuco Martina, Mason Holgate, Jonjoe Kenny, Yannick Bolasie, James McCarty, Gueye, Sigurdsson, Wayne Rooney ve CENK TOSUN
Maç öncesi Everton'dan Cenk Tosun paylaşımı:
CENK TOSUN WEMBLEY'DE
Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'dan duygusal mesaj
EVERTON 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Premier Lig'de bu sezon 22 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Cenk Tosun'un yeni takımı 27 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor. Liverpool ekibi son 4 maçından galibiyet çıkartamadı.
PREMIER LİG, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Öte yandan bu maç öncesi Premier Lig'in resmi hesabından Cenk Tosun
'la ilgili dikkat bir benzetme yapıldı. Milli futbolcunun idmandan görüntüsüne yer verilen paylaşımda, "Türk Hary Kane, Tottenham'ın santrforuyla karşılaşmaya hazır"
ifadeleri kullanıldı.
Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'dan duygusal mesaj
Erdinç Şahin