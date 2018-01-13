Cenk Tosun ilk maçına çıkıyor! Tottenham - Everton maçı hangi kanalda?

Cenk Tosun'un ilk kez forma giyeceği Tottenham-Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Everton karşı karşıya gelecek.