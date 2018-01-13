Cenk Tosun ilk maçına çıkıyor! Tottenham - Everton maçı hangi kanalda?

Cenk Tosun
'u 22 milyon Euro'ya transfer eden Everton 28. hafta maçında Tottenham
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye'de gözler bu karşılaşmada olacak. Cenk Tosun'un karşılaşmanın kadrosunda olacağı açıklandı. Hatta 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Tottenham - Everton hangi kanalda, saat kaçta?
Wembley'de oynanacak ve bugün saat 20:30'da başlayacak mücadele S SPORT'tan canlı yayınlanacak.
Tottenham Premier Lig'de çıktığı 22 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 5. sırada bulunuyor. Harry Kane'in takımı 41 puan topladı. Kane 27 maçta attığı 26 golle takımını sırtlayan isim oldu.
EVERTON 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Premier Lig'de bu sezon 22 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Cenk Tosun'un yeni takımı 27 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor. Liverpool ekibi son 4 maçından galibiyet çıkartamadı.
PREMIER LİG, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Öte yandan bu maç öncesi Premier Lig'in resmi hesabından Cenk Tosun
'la ilgili dikkat bir benzetme yapıldı. Milli futbolcunun idmandan görüntüsüne yer verilen paylaşımda, "Türk Hary Kane, Tottenham'ın santrforuyla karşılaşmaya hazır"
ifadeleri kullanıldı.
Erdinç Şahin