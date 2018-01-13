Cenk Tosun ilk maçına çıktı! Tottenham - Everton (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ
90.dk:
Maç sona erdi. Tottenham 4 - 0 Everton
80.dk:
Tottenham
Eriksen'le farkı 4'e çıkardı.
60.dk:
Cenk Tosun oyundan çıktı. Tosun Paşa pefrofmansıyla alkış topladı.
58.dk:
Harry Kane kendisinin 2 takımının 3. golünü atıyor ve İngiltere Ligi'nde üst üste 20 gol üzeri atan 4. oyuncu oldu.
48.dk:
Tottenham Harry Kane'in golüyle farkı 2'ye çıkardı
İLK YARI SONA ERDİ
25.dk:
Tottenham
Heung Min Son golü buluyor 1 - 0
22. dk:
Kornerde Cenk Tosun yükseldi kafayı vurdu, Rooney topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı
MAÇ BAŞLADI!
İLK 11'LER
Tottenham'ın ilk 11'i:
Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Serge Aurieri Ben Daviesi, EricDieri Mousa Dembele, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung Min Son, Harry Kane
Everton'ın ilk 11'i:
Jordan Pickford, Phil Jagielka, Cuco Martina, Mason Holgate, Jonjoe Kenny, Yannick Bolasie, James McCarty, Gueye, Sigurdsson, Wayne Rooney ve CENK TOSUN
Maç öncesi Everton'dan Cenk Tosun paylaşımı:
CENK TOSUN WEMBLEY'DE
PREMIER LİG, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Öte yandan bu maç öncesi Premier Lig'in resmi hesabından Cenk Tosun
'la ilgili dikkat bir benzetme yapıldı. Milli futbolcunun idmandan görüntüsüne yer verilen paylaşımda, "Türk Hary Kane, Tottenham'ın santrforuyla karşılaşmaya hazır"
ifadeleri kullanıldı.
Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'dan duygusal mesaj
Erdinç Şahin