Cenk Tosun ilk maçına çıktı! Tottenham - Everton (Maç özeti)

Tottenham 4 - 0 Everton

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İLK 11'LER

CENK TOSUN



CENK TOSUN WEMBLEY'DE

PREMIER LİG, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'dan duygusal mesaj

Erdinç Şahin

Maç sona erdi.TottenhamEriksen'le farkı 4'e çıkardı.Cenk Tosun oyundan çıktı. Tosun Paşa pefrofmansıyla alkış topladı.Harry Kane kendisinin 2 takımının 3. golünü atıyor ve İngiltere Ligi'nde üst üste 20 gol üzeri atan 4. oyuncu oldu.Tottenham Harry Kane'in golüyle farkı 2'ye çıkardıTottenhamHeung Min Son golü buluyor 1 - 0Kornerde Cenk Tosun yükseldi kafayı vurdu, Rooney topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadıHugo Lloris, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Serge Aurieri Ben Daviesi, EricDieri Mousa Dembele, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung Min Son, Harry KaneJordan Pickford, Phil Jagielka, Cuco Martina, Mason Holgate, Jonjoe Kenny, Yannick Bolasie, James McCarty, Gueye, Sigurdsson, Wayne Rooney veÖte yandan bu maç öncesi Premier Lig'in resmi hesabından'la ilgili dikkat bir benzetme yapıldı. Milli futbolcunun idmandan görüntüsüne yer verilen paylaşımda,ifadeleri kullanıldı.