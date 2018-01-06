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Cenk Tosun İngiltere'de zirve yaptı!

Beşiktaş’ta yıllık 1.6 milyon Euro (7.2 milyon TL) kazanan Cenk Tosun, yeni takımı Everton’da maaşını tam 4,5’a katladı. Maviler’den sezon başına 6.5 milyon Pound (33 milyon TL) maaş alacak olan Tosun Paşa, bu alanda Premier Lig devinin en çok gelir elde eden isimleri arasında yer alıyor.

Cenk Tosun İngiltere'de zirve yaptı!
Siyah-Beyazlı formayla bu sezon sergilediği başarılı performansla kariyer patlaması yaşayan Cenk Tosun’un hayalleri gerçek olmuştu.

Yıldız futbolcu, İngiltere ekibi Everton’la anlaşıp Ada ekibinin yolunu tutarak Premier Lig’e adım atmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun, yeni macerasında alacağı maaş da ortaya çıktı. Maviler’le haftalık 125 bin Pound’a anlaşma sağlayan Cenk Tosun, sezonun ikinci yarısı için 3 milyon 250 bin Pound (16.4 milyon TL), gelecek sezon için 6.5 milyon Pound (33 milyon TL) kazanacak. Siyah- Beyazlılar’dan yıllık 1.6 milyon Euro (7.2 milyon TL) kazanan Cenk Tosun, Everton macerasına adım atarak mükemmel de bir kazanç elde etti. Yıllık maaşını tam 4,5 kat artıran yıldız futbolcu, aynı zamanda yeni kulübünün en çok kazanan üçüncü futbolcusu olmayı başardı.
 

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI


Geçen sezonki maaşıyla Beşiktaş’taki maaş skalasında 14. sırada yer alan başarılı oyuncu, Premier Lig ekibi Everton’da ise Wayne Rooney ve Gylfi Sigurdsson’un ardından en çok kazanan üçüncü futbolcu oldu. Everton’dan senelik 7.8 milyon Pound (40 milyon TL) kazanan ikilinin ardından Cenk Tosun, 6.5 milyon Pound (33 milyon TL) ile bu alanda; Sandro, Schneiderlin, Niasse ve Lennon gibi isimleri geride bırakmayı başardı.


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