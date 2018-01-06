Cenk Tosun İngiltere'de zirve yaptı!

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Erdinç Şahin

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon sergilediği başarılı performansla kariyer patlaması yaşayan’un hayalleri gerçek olmuştu.Yıldız futbolcu, İngiltere ekibi’la anlaşıp Ada ekibinin yolunu tutarak Premier Lig’e adım atmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun, yeni macerasında alacağı maaş da ortaya çıktı. Maviler’le haftalık 125 bin Pound’a anlaşma sağlayansezonun ikinci yarısı için 3 milyon 250 bin Pound (16.4 milyon TL), gelecek sezon için 6.5 milyon Pound (33 milyon TL) kazanacak. Siyah- Beyazlılar’dan yıllık 1.6 milyon Euro (7.2 milyon TL) kazanan Cenk Tosun,macerasına adım atarak mükemmel de bir kazanç elde etti. Yıllık maaşını tam 4,5 kat artıran yıldız futbolcu, aynı zamanda yeni kulübünün en çok kazanan üçüncü futbolcusu olmayı başardı.Geçen sezonki maaşıyla Beşiktaş’taki maaş skalasında 14. sırada yer alan başarılı oyuncu,ekibi’da ise’un ardından en çok kazanan üçüncü futbolcu oldu.senelik 7.8 milyon Pound (40 milyon TL) kazanan ikilinin ardından, 6.5 milyon Pound (33 milyon TL) ile bu alanda;gibi isimleri geride bırakmayı başardı.