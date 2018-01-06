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Cenk Tosun, İstanbul’a geldi

İngiltere Premier Lig takımı Everton’a transfer olan Cenk Tosun, bugün İstanbul’a geldi

06 Ocak 2018, Cumartesi 20:05
Cenk Tosun, İstanbul’a geldi
Dün Everton ile anlaşmaya varan Cenk Tosun bugün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.


'ÇOK HEYECANLIYIM'


Havalimanı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Tosun, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Everton’a transfer olduğum için çok heyecanlıyım.

Diğer yandan da Beşiktaş’tan ayrıldığım için üzgünüm. Ama Premier Lig’de oynamak benim çocukluk hayalimdi. Everton da büyük bir kulüp. İngiltere’de ülkemin bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğim.

Everton, tarihi ve taraftarları çok iyi bir takım. Beşiktaş’a yakın bir kulüp. Herkes beni çok sıcak karşıladı. Ben de onlara karşı yeteneklerimi sergilemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Son Dakika! Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti!Son Dakika! Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti!
 

'TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA GİTMEK HİÇ KOLAY DEĞİL'


27 milyon Euro’ya transfer olan Cenk, "Türkiye’den Avrupa’ya bu rakamlarla gitmek hiç kolay değil. Bu rakamlar beni de çok gururlandırdı. Umarım bu transfer, genç arkadaşlara da ilham olur. Tottneham’a karşı ben daha önce oynamıştım.

Beşiktaş ile oynamıştık. 1-0 yenmiştik, golü de ben atmıştım hatta. Tabii çok uzun zaman önceydi bu. Bir aksilik sakatlık olmazsa ilk maçımı Wembley’de oynayacağım" şeklinde konuştu.

Cenk Tosun, açıklamalarının ardından kendisin bekleyen araca binerek hava alanından ayrıldı.


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