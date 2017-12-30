Cenk Tosun Londra'ya gitti



TATİL AMACIYLA GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Tosun Paşa'nın vedası!

Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile birlikte bugün saat 17:30'da British Airways'e ait bir uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya gitti.Uçağın kalkışından önce Beşiktaşlı taraftarların ricasını geri çevirmeyen Cenk, havalimanı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi. Cenk Tosun ve eşinin Londra'ya yalnızca tatil amacıyla gittiği öğrenildi.DHA