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Cenk Tosun Londra'ya gitti

Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun, İngiltere'nin Londra kentine gitti

30 Aralık 2017, Cumartesi 19:42
Cenk Tosun Londra'ya gitti
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile birlikte bugün saat 17:30'da British Airways'e ait bir uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya gitti.


TATİL AMACIYLA GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ


Uçağın kalkışından önce Beşiktaşlı taraftarların ricasını geri çevirmeyen Cenk, havalimanı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi. Cenk Tosun ve eşinin Londra'ya yalnızca tatil amacıyla gittiği öğrenildi.


Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun

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DHA
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