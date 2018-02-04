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Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal'e farklı yenildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, konuk ettiği Everton'ı 5-1 mağlup etti

Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal'e farklı yenildi
Ligin 26. hafta karşılaşmasında üst sıralara çıkma mücadelesi veren Arsenal, orta sıralarda yer alan Everton'ı Emirates Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmaya atak başlayan Arsenal, 6'ncı ve 19'uncu dakikada Aaron Ramsey, 14'üncü dakikada Laurent Koscielny ve 37'nci dakika yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.


CENK TOSUN OYUNA 78.DAKİKADA GİRDİ


İkinci yarının 74. dakikasında Ramsey ile bir gol daha bulan Arsenal, rakibini 5-1 mağlup etti. Everton'ın tek golünü, 64. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Ramsey, karşılaşmada 3 gol atarak hat trick yaptı.

Everton'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun, 78. dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Arsenal, puanını 45'e çıkararak 6'ncı sıradaki yerini korudu. Everton ise 31 puanla 10'uncu sırada kaldı.


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