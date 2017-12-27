Cenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi

O Ses Türkiye yılbaşı özelde Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti

TRANSFERDE TOP FİKRET ORMAN'DA

YILIN GOLÜ CENK TOSUN'DAN

Erdinç Şahin

Cenk Tosun'un "O Ses Türkiye" programının yılbaşı bölümü için şarkı söylediğine dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntünün paylaşılmasının ardından Cenk'in performansı merak konusu oldu.Cenk'in bu görüntülerinin paylaşılması üzerine, Beşiktaşlı taraftarlar golcü oyuncunun sahnedeki performansını merak etmeye başladı.Cenk Tosun’a ek olarak futbol dünyasının renkli ismi, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural da programda sahne alacak.Instagram’dan paylaşılan fotoğraflara göre Yılmaz Vural’ın Cem Yılmaz’la düet yaptığı görülüyor. Daha önce O Ses Türkiye yılbaşı özel programlarında Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır da boy göstermişti.Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Cenk Tosun, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Premier Lig’ten; Crystal Palace, Newcastle United, Everton ve Tottenham gibi takımların takibinde bulunan başarılı futbolcuya ilk teklif Everton’dan geldi.26 yaşındaki futbolcu için Everton’un menacerler aracılığıyla kulübe 20 milyon Euro’luk (90 milyon TL) öneride bulunduğu bildirildi. Başarılı oyuncuyla da menaceri aracılığıyla ilk teması kuran İngiliz ekibinin, olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Cenk Tosun'un, kulüplerin anlaşması halinde Ada’nın yolunu tutabileceğini söyleyip topu Başkan Fikret Orman’a attığı belirtildi.'nın internet sitesinden yapmış olduğu anket sonucu Beşiktaşlı'un Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında'ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçildi.Siyah-Beyazlıların 3-1 kazandıkları karşılaşmanın 28'inci dakikasında'un 25 metre mesafeden İspanyol kaleci'ı avladığı gol, yapılan oylamada yüzde 44 oy alarak 1'inci seçildi.Cenk Tosun'un rakiplerine büyük fark attığı ankette Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en iyi 2'nci golü ise Real Madridli'ın oldu. Galli yıldızın Dortmund'a attığı gol yüzde 14 oy alarak 2'nci seçildi. Oylamada 3'üncü sırada ise Atletico Madridli'ın Roma'ya attığı gol seçildi. Fransız yıldızın attığı gol ise yüzde 13 oy aldı.DHA