Cenk Tosun, O Ses Türkiye'yi salladı

Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı

Erdinç Şahin

'ın yıldız futbolcususahneye çıktı. Programın sunucusu ve düzenliyicisida birolarakgurur duyduğunu belirtti.Yıldız futbolcu şarkısıyla'dan geçer not aldı. Ancak Hadise onu 'detone' bulduğunu belirtti.Cenk Tosun, şarkı sonrası yaptığı konuşmada çok heyecanlandığını belirtirken "Hoş geldin" şarkısını kendisinin seçtiğini söyledi. Yıldız futbolcuolduğu için Murat Boz'u seçerek sahneden ayrıldı.