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Cenk Tosun, O Ses Türkiye'yi salladı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı'nda sahneye çıktı.

01 Ocak 2018, Pazartesi 12:19
Cenk Tosun, O Ses Türkiye'yi salladı
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programında sahneye çıktı. Programın sunucusu ve düzenliyicisi Acun Ilıcalı da bir Fenerbahçeli olarak Cenk Tosun'la gurur duyduğunu belirtti.

Yıldız futbolcu şarkısıyla Murat Boz'dan geçer not aldı. Ancak Hadise onu 'detone' bulduğunu belirtti.

Cenk Tosun'dan Londra paylaşımıCenk Tosun'dan Londra paylaşımı

Cenk Tosun, şarkı sonrası yaptığı konuşmada çok heyecanlandığını belirtirken "Hoş geldin" şarkısını kendisinin seçtiğini söyledi. Yıldız futbolcu Beşiktaşlı olduğu için Murat Boz'u seçerek sahneden ayrıldı.

İşte Cenk Tosun'un "Hoş geldin" performansı:



 
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