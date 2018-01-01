Cenk Tosun, O Ses Türkiye'yi salladı

Beşiktaş
'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programında
sahneye çıktı. Programın sunucusu ve düzenliyicisi Acun Ilıcalı
da bir Fenerbahçeli
olarak Cenk Tosun'la
gurur duyduğunu belirtti.
Yıldız futbolcu şarkısıyla Murat Boz
'dan geçer not aldı. Ancak Hadise onu 'detone' bulduğunu belirtti.
Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı
Cenk Tosun, şarkı sonrası yaptığı konuşmada çok heyecanlandığını belirtirken "Hoş geldin" şarkısını kendisinin seçtiğini söyledi. Yıldız futbolcu Beşiktaşlı
olduğu için Murat Boz'u seçerek sahneden ayrıldı.
İşte Cenk Tosun'un "Hoş geldin" performansı:
Erdinç Şahin